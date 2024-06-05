https://ria.ru/20240605/zmeya-1950575504.html

В Москве поймали большую желтую змею

В Москве поймали большую желтую змею - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве поймали большую желтую змею

Спасатели с помощью специальных инструментов поймали в среду утром большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы;... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:59

2024-06-05T09:59

2024-06-05T09:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели с помощью специальных инструментов поймали в среду утром большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы; сбежавшую рептилию передали хозяйке, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале. "Утром в службу 112 Москвы обратился обеспокоенный охранник: во дворе он заметил жёлтую змею. Незваная гостья лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком", - говорится в телеграм-канале ведомства. На место происшествия был направлен дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. Там выяснилось, что незваная гостья ведёт себя спокойно, поэтому сразу же приступили к её перемещению. С помощью специальных инструментов сотрудники департамента вытащили змею из-под теплотрассы и положили её в пластиковый контейнер. "Хозяйка скользкой гостьи нашлась спустя пару минут: к спасателям подошла девушка и объяснила, что ранним утром её змея уползла", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20240528/zmeya-1948957252.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва