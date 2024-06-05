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В Москве поймали большую желтую змею - РИА Новости, 05.06.2024
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09:59 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zmeya-1950575504.html
В Москве поймали большую желтую змею
В Москве поймали большую желтую змею - РИА Новости, 05.06.2024
В Москве поймали большую желтую змею
Спасатели с помощью специальных инструментов поймали в среду утром большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы;... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:59
2024-06-05T09:59
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели с помощью специальных инструментов поймали в среду утром большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы; сбежавшую рептилию передали хозяйке, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале. "Утром в службу 112 Москвы обратился обеспокоенный охранник: во дворе он заметил жёлтую змею. Незваная гостья лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком", - говорится в телеграм-канале ведомства. На место происшествия был направлен дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. Там выяснилось, что незваная гостья ведёт себя спокойно, поэтому сразу же приступили к её перемещению. С помощью специальных инструментов сотрудники департамента вытащили змею из-под теплотрассы и положили её в пластиковый контейнер. "Хозяйка скользкой гостьи нашлась спустя пару минут: к спасателям подошла девушка и объяснила, что ранним утром её змея уползла", - резюмирует ведомство.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве поймали большую желтую змею

Спасатели поймали большую желтую змею, прятавшуюся под теплотрассой в Москве

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели с помощью специальных инструментов поймали в среду утром большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы; сбежавшую рептилию передали хозяйке, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале.
© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
«
"Утром в службу 112 Москвы обратился обеспокоенный охранник: во дворе он заметил жёлтую змею. Незваная гостья лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком", - говорится в телеграм-канале ведомства.
© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
На место происшествия был направлен дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. Там выяснилось, что незваная гостья ведёт себя спокойно, поэтому сразу же приступили к её перемещению. С помощью специальных инструментов сотрудники департамента вытащили змею из-под теплотрассы и положили её в пластиковый контейнер.
"Хозяйка скользкой гостьи нашлась спустя пару минут: к спасателям подошла девушка и объяснила, что ранним утром её змея уползла", - резюмирует ведомство.
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