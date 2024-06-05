В Москве поймали большую желтую змею
Спасатели поймали большую желтую змею, прятавшуюся под теплотрассой в Москве
© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели с помощью специальных инструментов поймали в среду утром большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы; сбежавшую рептилию передали хозяйке, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале.
© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
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"Утром в службу 112 Москвы обратился обеспокоенный охранник: во дворе он заметил жёлтую змею. Незваная гостья лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком", - говорится в телеграм-канале ведомства.
© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
Спасатели поймали большую жёлтую змею, спрятавшуюся под теплотрассой возле жилого дома в центре Москвы
На место происшествия был направлен дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. Там выяснилось, что незваная гостья ведёт себя спокойно, поэтому сразу же приступили к её перемещению. С помощью специальных инструментов сотрудники департамента вытащили змею из-под теплотрассы и положили её в пластиковый контейнер.
"Хозяйка скользкой гостьи нашлась спустя пару минут: к спасателям подошла девушка и объяснила, что ранним утром её змея уползла", - резюмирует ведомство.