https://ria.ru/20240605/zhurnalisty-1950813698.html

Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине

Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что России со стороны Запада не дают расследовать гибель российских журналистов на Украине. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:29

2024-06-05T21:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России со стороны Запада не дают расследовать гибель российских журналистов на Украине.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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в мире, украина, россия, владимир путин