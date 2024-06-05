https://ria.ru/20240605/zhurnalisty-1950813698.html
Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине
Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что России со стороны Запада не дают расследовать гибель российских журналистов на Украине. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:29
2024-06-05T21:29
2024-06-05T21:34
пмэф-2024
в мире
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950806135_57:0:2510:1380_1920x0_80_0_0_072571e5c69c733986da1eb2e66fb085.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России со стороны Запада не дают расследовать гибель российских журналистов на Украине.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950806135_458:0:2298:1380_1920x0_80_0_0_76594a4e5fc976ed5d69ca7b7040ca45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин: 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине
Путин: минимум 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине