https://ria.ru/20240605/zhara-1950570422.html

Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.06.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:41

2024-06-05T09:41

2024-06-05T09:41

москва

погода

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 27 - плюс 29 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Отмечается, что необходимо избегать длительного пребывания на улице.

https://ria.ru/20240601/zhara-1949845770.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода