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Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.06.2024
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09:41 05.06.2024
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Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.06.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:41
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 27 - плюс 29 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Отмечается, что необходимо избегать длительного пребывания на улице.
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Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей призвали быть осторожными из-за жары в среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевушки на Болотной набережной в Москве
Девушки на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушки на Болотной набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 27 - плюс 29 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
Отмечается, что необходимо избегать длительного пребывания на улице.
Автомобиль коммунальных служб поливает проезжую часть дороги на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице
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