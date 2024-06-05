https://ria.ru/20240605/zhara-1950570422.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.06.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:41
2024-06-05T09:41
2024-06-05T09:41
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть осторожными из-за жары в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 27 - плюс 29 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Отмечается, что необходимо избегать длительного пребывания на улице.
https://ria.ru/20240601/zhara-1949845770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей призвали быть осторожными из-за жары в среду