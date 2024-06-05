https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950688009.html

"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России

"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 05.06.2024

"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России

Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Россия пытается расширить конфликт и оказать давление на Украину. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:38

2024-06-05T14:38

2024-06-05T14:38

россия

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Россия пытается расширить конфликт и оказать давление на Украину."Однажды ты заплатишь за свои преступления, господин Зеленский", — отметил 2thecenter."Твои солдаты умирают на поле боя. Сколько еще ты будешь врать своим людям?" — обратился к Зеленскому Gabe."Ты убийца и вор", — возмутился tradecraft."Заключи мир со своими соседями. Просьбы дать больше оружия равносильны подливанию масла в огонь, никогда не приведут к миру", — заключил sahilbill.В феврале президент России Владимир Путин заявил, что страна пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств.

https://ria.ru/20240605/vagenknekht-1950633145.html

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россия

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россия, в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин