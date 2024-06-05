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"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 05.06.2024
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14:38 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950688009.html
"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России
"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 05.06.2024
"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России
Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Россия пытается расширить конфликт и оказать давление на Украину. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:38
2024-06-05T14:38
россия
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Россия пытается расширить конфликт и оказать давление на Украину."Однажды ты заплатишь за свои преступления, господин Зеленский", — отметил 2thecenter."Твои солдаты умирают на поле боя. Сколько еще ты будешь врать своим людям?" — обратился к Зеленскому Gabe."Ты убийца и вор", — возмутился tradecraft."Заключи мир со своими соседями. Просьбы дать больше оружия равносильны подливанию масла в огонь, никогда не приведут к миру", — заключил sahilbill.В феврале президент России Владимир Путин заявил, что страна пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств.
https://ria.ru/20240605/vagenknekht-1950633145.html
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россия, в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин
Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Заплатишь за это": в Сети обрушились на Зеленского из-за слов о России

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Россия пытается расширить конфликт и оказать давление на Украину.
"Однажды ты заплатишь за свои преступления, господин Зеленский", — отметил 2thecenter.
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"Твои солдаты умирают на поле боя. Сколько еще ты будешь врать своим людям?" — обратился к Зеленскому Gabe.
"Ты убийца и вор", — возмутился tradecraft.
"Заключи мир со своими соседями. Просьбы дать больше оружия равносильны подливанию масла в огонь, никогда не приведут к миру", — заключил sahilbill.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что страна пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств.
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