https://ria.ru/20240605/zavod-1950670682.html

Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области

Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024

Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области

Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

пмэф

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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой работает на Петербургском международном экономическом форуме. "Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в нашем регионе. Компания ДСК "Баухаус" инвестирует 683 миллиона рублей в строительство предприятия, будет создано около 100 рабочих мест. В качестве площадки выбрана ТОР "Кондрово", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что сегодня в России рынок домостроения для ИЖС активно развивается. "Цель строительства ДСК - максимальная индустриализация процесса возведения типовых домов. Задача заключается в том, чтобы большая часть производственного процесса проходила в технически оснащённых цехах, а на строительной площадке - только крупноузловая сборка", - рассказал глава региона. Он отметил, что компания "Баухаус" работает с 2015 года и уже ввела в строй более 600 жилых зданий площадью от 90 до 1200 квадратных метров. Для нового этапа своего развития компания выбрала Калужскую область. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html

https://ria.ru/20240605/attraktsiony-1950644066.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, россия, владислав шапша, пмэф