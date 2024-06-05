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Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:15 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zavod-1950670682.html
Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024
Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:15
2024-06-05T14:15
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
пмэф
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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой работает на Петербургском международном экономическом форуме. "Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в нашем регионе. Компания ДСК "Баухаус" инвестирует 683 миллиона рублей в строительство предприятия, будет создано около 100 рабочих мест. В качестве площадки выбрана ТОР "Кондрово", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что сегодня в России рынок домостроения для ИЖС активно развивается. "Цель строительства ДСК - максимальная индустриализация процесса возведения типовых домов. Задача заключается в том, чтобы большая часть производственного процесса проходила в технически оснащённых цехах, а на строительной площадке - только крупноузловая сборка", - рассказал глава региона. Он отметил, что компания "Баухаус" работает с 2015 года и уже ввела в строй более 600 жилых зданий площадью от 90 до 1200 квадратных метров. Для нового этапа своего развития компания выбрала Калужскую область. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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калужская область, россия, владислав шапша, пмэф
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, ПМЭФ

Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области

© Фото : Владислав Шапша/TelegramЗавод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой работает на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в нашем регионе. Компания ДСК "Баухаус" инвестирует 683 миллиона рублей в строительство предприятия, будет создано около 100 рабочих мест. В качестве площадки выбрана ТОР "Кондрово", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что сегодня в России рынок домостроения для ИЖС активно развивается. "Цель строительства ДСК - максимальная индустриализация процесса возведения типовых домов. Задача заключается в том, чтобы большая часть производственного процесса проходила в технически оснащённых цехах, а на строительной площадке - только крупноузловая сборка", - рассказал глава региона.
Он отметил, что компания "Баухаус" работает с 2015 года и уже ввела в строй более 600 жилых зданий площадью от 90 до 1200 квадратных метров. Для нового этапа своего развития компания выбрала Калужскую область.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав ШапшаПМЭФ
 
 
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