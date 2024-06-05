Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
© Фото : Владислав Шапша/TelegramЗавод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
Завод по производству железобетонных изделий построят в Калужской области
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой работает на Петербургском международном экономическом форуме.
"Завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства будет построен в нашем регионе. Компания ДСК "Баухаус" инвестирует 683 миллиона рублей в строительство предприятия, будет создано около 100 рабочих мест. В качестве площадки выбрана ТОР "Кондрово", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что сегодня в России рынок домостроения для ИЖС активно развивается. "Цель строительства ДСК - максимальная индустриализация процесса возведения типовых домов. Задача заключается в том, чтобы большая часть производственного процесса проходила в технически оснащённых цехах, а на строительной площадке - только крупноузловая сборка", - рассказал глава региона.
Он отметил, что компания "Баухаус" работает с 2015 года и уже ввела в строй более 600 жилых зданий площадью от 90 до 1200 квадратных метров. Для нового этапа своего развития компания выбрала Калужскую область.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.