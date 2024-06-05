https://ria.ru/20240605/zavod-1950632858.html

Завод термодиффузионного крепежа построят в Калужской области

Завод термодиффузионного крепежа построят в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024

Завод термодиффузионного крепежа построят в Калужской области

Завод термодиффузионного крепежа построят в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:30

2024-06-05T12:30

2024-06-05T12:30

калужская область

калужская область

владислав шапша

пмэф

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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Завод термодиффузионного крепежа построят в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что в среду в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта между правительством Калужской области и ООО "Станфер". "Соглашением предусмотрено строительство завода термодиффузионного крепежа в индустриальном парке "Ворсино". Для этих целей в декабре 2023 года в рамках расширения производства ООО "Станфер" был приобретен земельный участок площадью один гектар", - говорится в сообщении. Производственная мощность нового завода составит 7,5 тысячи тонн в год. Объём инвестиций в проект оценивается в 140 миллионов рублей, будет создано более 50 рабочих мест. В настоящее время ведется проектирование предприятия. Запуск первой очереди мощностью 5 тысяч тонн изделий в год запланирован на конец этого года. По словам гендиректора компании Любови Савиной, реализация данного проекта позволит обеспечить отечественный спрос на надежное и экономичное решение проблем коррозии изделий строительной, нефтегазовой, машиностроительной, железнодорожной, автомобильной, энергетической и автодорожной промышленности. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что на площадке в "Ворсино" созданы все условия для расширения производственных мощностей компании. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, пмэф