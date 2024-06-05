https://ria.ru/20240605/zaporozhskayaoblast-1950565705.html
В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок
В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 05.06.2024
В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок
После обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:12
2024-06-05T09:12
2024-06-05T09:51
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. После обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Только что переговорил с оперативными службами о ситуации в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения", — добавил он.Накануне глава региона информировал, что украинские войска обстреляли село Новозлатополь, предположительно, кассетными снарядами.Удар ВСУ разрушил два домовладения и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт.Украинская армия практически ежедневно наносит удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок
Балицкий: 11 человек тяжело ранены после обстрела ВСУ села Новозлатополь