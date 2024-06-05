https://ria.ru/20240605/zaporozhskayaoblast-1950565705.html

В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок

В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 05.06.2024

В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб ребенок

После обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:12

2024-06-05T09:12

2024-06-05T09:51

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. После обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Только что переговорил с оперативными службами о ситуации в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения", — добавил он.Накануне глава региона информировал, что украинские войска обстреляли село Новозлатополь, предположительно, кассетными снарядами.Удар ВСУ разрушил два домовладения и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт.Украинская армия практически ежедневно наносит удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950567720.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия