https://ria.ru/20240605/zamena-1950588761.html

В Британии предложили радикальные меры из-за плана НАТО против России

В Британии предложили радикальные меры из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 05.06.2024

В Британии предложили радикальные меры из-за плана НАТО против России

Лидеров Североатлантического альянса необходимо заменить, поскольку они разрабатывают планы переброски американских военных на границу с Россией, написал... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:37

2024-06-05T10:37

2024-06-05T10:37

россия

москва

сша

владимир путин

нато

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидеров Североатлантического альянса необходимо заменить, поскольку они разрабатывают планы переброски американских военных на границу с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х."Они должны уйти", — отметил он.Куртен также подчеркнул, что отправка войск из США к российской границе неминуемо приведет к военному столкновению с Москвой.Накануне британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

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россия

москва

сша

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россия, москва, сша, владимир путин, нато