https://ria.ru/20240605/zamechanie-1950590078.html

В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса

В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса - РИА Новости, 05.06.2024

В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса

Уфимец ранил ножом пассажира автобуса, который сделал замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:46

2024-06-05T10:46

2024-06-05T10:46

происшествия

россия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

УФА, 5 июн - РИА Новости. Уфимец ранил ножом пассажира автобуса, который сделал замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "В дежурную часть отдела полиции №1 управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, произошедшем в автобусе. В ходе конфликта один из мужчин применил предмет, похожий на нож, и нанес своему оппоненту ранения этим предметом, после чего скрылся. 47-летний мужчина, получивший ранение, был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя при этом нецензурную речь, и 47-летний уфимец сделал замечание. "Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание", - добавили в пресс-службе. Очевидцы распространили видео инцидента. На кадрах - испуганные пассажиры спешно покидают автобус, видно, что раненый в ногу вышел из салона. На следующих кадрах видно, как медики бинтуют ногу пострадавшего на скамейке остановки общественного транспорта. Кроме того, камера видеонаблюдения зафиксировала момент признания напавшего. На видео молодой человек в разговоре по телефону у подъезда говорит, что ранил незнакомого человека в автобусе из-за конфликта.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html

https://ria.ru/20240113/rassledovanie-1921112377.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа