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В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса - РИА Новости, 05.06.2024
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10:46 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zamechanie-1950590078.html
В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса
В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса - РИА Новости, 05.06.2024
В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса
Уфимец ранил ножом пассажира автобуса, который сделал замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:46
2024-06-05T10:46
происшествия
россия
уфа
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УФА, 5 июн - РИА Новости. Уфимец ранил ножом пассажира автобуса, который сделал замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "В дежурную часть отдела полиции №1 управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, произошедшем в автобусе. В ходе конфликта один из мужчин применил предмет, похожий на нож, и нанес своему оппоненту ранения этим предметом, после чего скрылся. 47-летний мужчина, получивший ранение, был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя при этом нецензурную речь, и 47-летний уфимец сделал замечание. "Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание", - добавили в пресс-службе. Очевидцы распространили видео инцидента. На кадрах - испуганные пассажиры спешно покидают автобус, видно, что раненый в ногу вышел из салона. На следующих кадрах видно, как медики бинтуют ногу пострадавшего на скамейке остановки общественного транспорта. Кроме того, камера видеонаблюдения зафиксировала момент признания напавшего. На видео молодой человек в разговоре по телефону у подъезда говорит, что ранил незнакомого человека в автобусе из-за конфликта.
https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html
https://ria.ru/20240113/rassledovanie-1921112377.html
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происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса

В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса, который сделал замечание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 5 июн - РИА Новости. Уфимец ранил ножом пассажира автобуса, который сделал замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
«
"В дежурную часть отдела полиции №1 управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, произошедшем в автобусе. В ходе конфликта один из мужчин применил предмет, похожий на нож, и нанес своему оппоненту ранения этим предметом, после чего скрылся. 47-летний мужчина, получивший ранение, был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
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По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя при этом нецензурную речь, и 47-летний уфимец сделал замечание.
"Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание", - добавили в пресс-службе.
Очевидцы распространили видео инцидента. На кадрах - испуганные пассажиры спешно покидают автобус, видно, что раненый в ногу вышел из салона. На следующих кадрах видно, как медики бинтуют ногу пострадавшего на скамейке остановки общественного транспорта. Кроме того, камера видеонаблюдения зафиксировала момент признания напавшего. На видео молодой человек в разговоре по телефону у подъезда говорит, что ранил незнакомого человека в автобусе из-за конфликта.
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