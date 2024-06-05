Рейтинг@Mail.ru
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 05.06.2024 (обновлено: 12:18 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/zakharova-1950622823.html
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных
Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:11
2024-06-05T12:18
технологии
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а при наличии такого умысла их опасность еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", - сказала Захарова в видеообращении, показанном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе о роли ИИ в формировании общества будущего. По мнению Захаровой, выдаваемые таким ИИ результаты будут "предвзятыми", даже если в самой разработке не будет "прошита некая злонамеренность". "А уж если будет, тем более это опасно", - добавила официальный представитель МИД РФ. В рамках этого же мероприятия состоялась презентация нового учебника для вузов "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией самой Марии Захаровой и президента Национального института исследований глобальной безопасности Анатолия Смирнова.
https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных

Захарова: западные разработки в сфере ИИ будут выдавать предвзятые результаты

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а при наличии такого умысла их опасность еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", - сказала Захарова в видеообращении, показанном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе о роли ИИ в формировании общества будущего.
По мнению Захаровой, выдаваемые таким ИИ результаты будут "предвзятыми", даже если в самой разработке не будет "прошита некая злонамеренность".
"А уж если будет, тем более это опасно", - добавила официальный представитель МИД РФ.
В рамках этого же мероприятия состоялась презентация нового учебника для вузов "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией самой Марии Захаровой и президента Национального института исследований глобальной безопасности Анатолия Смирнова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Захарова высказалась о "Хиросимском процессе по ИИ"
22 мая, 11:03
 
ТехнологииРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала