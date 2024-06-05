https://ria.ru/20240605/zakharova-1950622823.html

Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных

Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных - РИА Новости, 05.06.2024

Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных

Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:11

2024-06-05T12:11

2024-06-05T12:18

технологии

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а при наличии такого умысла их опасность еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", - сказала Захарова в видеообращении, показанном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе о роли ИИ в формировании общества будущего. По мнению Захаровой, выдаваемые таким ИИ результаты будут "предвзятыми", даже если в самой разработке не будет "прошита некая злонамеренность". "А уж если будет, тем более это опасно", - добавила официальный представитель МИД РФ. В рамках этого же мероприятия состоялась презентация нового учебника для вузов "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией самой Марии Захаровой и президента Национального института исследований глобальной безопасности Анатолия Смирнова.

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html

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технологии, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)