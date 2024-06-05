https://ria.ru/20240605/zakharova-1950622823.html
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных
Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:11
2024-06-05T12:11
2024-06-05T12:18
технологии
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а при наличии такого умысла их опасность еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", - сказала Захарова в видеообращении, показанном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе о роли ИИ в формировании общества будущего. По мнению Захаровой, выдаваемые таким ИИ результаты будут "предвзятыми", даже если в самой разработке не будет "прошита некая злонамеренность". "А уж если будет, тем более это опасно", - добавила официальный представитель МИД РФ. В рамках этого же мероприятия состоялась презентация нового учебника для вузов "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией самой Марии Захаровой и президента Национального института исследований глобальной безопасности Анатолия Смирнова.
https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html
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технологии, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова указала на опасность моделей ИИ, основанных на западных данных
Захарова: западные разработки в сфере ИИ будут выдавать предвзятые результаты
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Разработки в сфере искусственного интеллекта, основанные на западных исходных данных, будут выдавать предвзятые результаты даже без злого умысла создателей, а при наличии такого умысла их опасность еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", - сказала Захарова в видеообращении, показанном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на круглом столе о роли ИИ в формировании общества будущего.
По мнению Захаровой, выдаваемые таким ИИ результаты будут "предвзятыми", даже если в самой разработке не будет "прошита некая злонамеренность".
"А уж если будет, тем более это опасно", - добавила официальный представитель МИД РФ.
В рамках этого же мероприятия состоялась презентация нового учебника для вузов "Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта" под редакцией самой Марии Захаровой и президента Национального института исследований глобальной безопасности Анатолия Смирнова.