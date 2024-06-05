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Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом - РИА Новости, 05.06.2024
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01:16 05.06.2024 (обновлено: 02:37 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/zakharova-1950539195.html
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T01:16
2024-06-05T02:37
в мире
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израиль
биньямин нетаньяху
мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности. Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, угрожающего арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Законопроект поддержали 247 конгрессменов, 155 голосовали против. Его авторы предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении "лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах". Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, которым инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности. "Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски - декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности", - написала она в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240605/zakharova-1950536472.html
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в мире, жилье, сша, россия, израиль, биньямин нетаньяху, мария захарова, международный уголовный суд, хамас
В мире, Жилье, США, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Международный уголовный суд, ХАМАС
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности.
Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, угрожающего арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Законопроект поддержали 247 конгрессменов, 155 голосовали против. Его авторы предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении "лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах". Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, которым инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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"Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски - декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности", - написала она в Telegram-канале.
 
В миреЖильеСШАРоссияИзраильБиньямин НетаньяхуМария ЗахароваМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
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