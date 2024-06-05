https://ria.ru/20240605/zakharova-1950539195.html
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T01:16
2024-06-05T01:16
2024-06-05T02:37
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности. Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, угрожающего арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Законопроект поддержали 247 конгрессменов, 155 голосовали против. Его авторы предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении "лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах". Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, которым инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности. "Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски - декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности", - написала она в Telegram-канале.
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В мире, Жилье, США, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Международный уголовный суд, ХАМАС
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом
Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом