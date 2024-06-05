https://ria.ru/20240605/zakharova-1950536472.html

Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России

Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России - РИА Новости, 05.06.2024

Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T00:20

2024-06-05T00:20

2024-06-05T01:31

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813518181_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_6e8a075680d1ee55d6e6b470acee5427.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, чтобы сразу понимать, где они пишут о ненависти к России за деньги, а где искренне."Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?" — написала она в Telegram-канале.Во вторник в СМИ появились публикации о том, что телеканал-иноагент "Дождь"*, вероятно, случайно опубликовал расценки на рекламу в Telegram-каналах своих ведущих.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240531/reestr-1949791529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова