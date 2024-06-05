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Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России - РИА Новости, 05.06.2024
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00:20 05.06.2024 (обновлено: 01:31 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/zakharova-1950536472.html
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:20
2024-06-05T01:31
россия
мария захарова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, чтобы сразу понимать, где они пишут о ненависти к России за деньги, а где искренне."Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?" — написала она в Telegram-канале.Во вторник в СМИ появились публикации о том, что телеканал-иноагент "Дождь"*, вероятно, случайно опубликовал расценки на рекламу в Telegram-каналах своих ведущих.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России

Захарова призвала ведущих "Дождя" помечать посты, где они ненавидят РФ за деньги

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, чтобы сразу понимать, где они пишут о ненависти к России за деньги, а где искренне.
"Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?" — написала она в Telegram-канале.
Во вторник в СМИ появились публикации о том, что телеканал-иноагент "Дождь"*, вероятно, случайно опубликовал расценки на рекламу в Telegram-каналах своих ведущих.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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31 мая, 21:07
 
РоссияМария Захарова
 
 
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