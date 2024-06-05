https://ria.ru/20240605/zakharova-1950536472.html
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:20
2024-06-05T00:20
2024-06-05T01:31
россия
мария захарова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, чтобы сразу понимать, где они пишут о ненависти к России за деньги, а где искренне."Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?" — написала она в Telegram-канале.Во вторник в СМИ появились публикации о том, что телеканал-иноагент "Дождь"*, вероятно, случайно опубликовал расценки на рекламу в Telegram-каналах своих ведущих.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240531/reestr-1949791529.html
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россия, мария захарова
Захарова попросила "Дождь"* помечать платные посты с ненавистью к России
Захарова призвала ведущих "Дождя" помечать посты, где они ненавидят РФ за деньги
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила
ведущих телеканала-иноагента "Дождь"* помечать, какие из публикаций в их социальных сетях платные, чтобы сразу понимать, где они пишут о ненависти к России за деньги, а где искренне.
"Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?" — написала она в Telegram-канале.
Во вторник в СМИ появились публикации о том, что телеканал-иноагент "Дождь"*, вероятно, случайно опубликовал расценки на рекламу в Telegram-каналах своих ведущих.
* СМИ, выполняющее функции иноагента