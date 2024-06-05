https://ria.ru/20240605/yaponiya-1950613074.html

Япония, Великобритания и Италия совместно разработают истребитель

Япония, Великобритания и Италия совместно разработают истребитель - РИА Новости, 05.06.2024

Япония, Великобритания и Италия совместно разработают истребитель

Верхняя палата парламента Японии поддержала создание международной организации, которая будет выступать в качестве центра по контролю за совместной с... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:43

2024-06-05T11:43

2024-06-05T11:43

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ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии поддержала создание международной организации, которая будет выступать в качестве центра по контролю за совместной с Великобританией и Италией разработкой истребителя следующего поколения. В ходе голосования на планерном заседании верхней палаты парламента, трансляция которого велась на ее сайте, депутаты большинством голосов одобрили заключенное соглашение о создании "международной правительственной организации в рамках программы глобальной боевой авиации". Одобрение нижней палаты парламента было получено в прошлом месяце. Таким образом, договор получил необходимое одобрение японского парламента для его ратификации. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. В середине декабря 2023 года министры обороны Японии, Британии и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. В новую структуру войдут представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов. Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2024 году должны приступить к непосредственной разработке истребителя. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. В марте этого года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.

https://ria.ru/20240528/sputnik-1948807060.html

https://ria.ru/20240515/ssha-1946255602.html

https://ria.ru/20231214/istrebiteli-1915779337.html

япония

италия

великобритания

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в мире, технологии, япония, италия, великобритания, eurofighter typhoon