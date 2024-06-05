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Россия, Китай и Иран призвали Запад к шагам по возобновлению ядерной сделки

Россия, Китай и Иран призвали Запад к шагам по возобновлению ядерной сделки - РИА Новости, 05.06.2024

Россия, Китай и Иран призвали Запад к шагам по возобновлению ядерной сделки

Москва, Тегеран и Пекин убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T02:28

2024-06-05T02:28

2024-06-05T02:59

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ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Москва, Тегеран и Пекин убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), Россия, Китай и Иран готовы к этому, говорится в совместном заявлении трех стран, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Накануне агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана. "Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация убеждены, что настало время странам Запада проявить политическую волю, воздержаться от бесконечного круга эскалации... и сделать необходимый шаг для восстановления СВПД. Возможность осуществить это еще есть. Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация готовы к этому", - приводит текст совместного заявления трех стран агентство Tasnim. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призывая Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20240312/iran-1932395618.html

https://ria.ru/20231115/uran-1909712256.html

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в мире, иран, тегеран (город), россия, дональд трамп, нед прайс, магатэ