Как отметили День защиты детей на выставке "Россия"

Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".
Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".
В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.
В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.
Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.
Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.
В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.
В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".
В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.
На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".
В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.
На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".
Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.
Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.
Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.
Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.
Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.
Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.
Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.
Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.
На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.
На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.
Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.
Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.
В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.
В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.
Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.
Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.
На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.
На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.
На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.
На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.