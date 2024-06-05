https://ria.ru/20240605/vystavka-1950135194.html

Как отметили День защиты детей на выставке "Россия"

Как отметили День защиты детей на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.06.2024

Как отметили День защиты детей на выставке "Россия"

На выставке-форуме "Россия" День защиты детей отмечали сразу тремя фестивалями. Представители театральных школ, спортсмены различных видов единоборств и... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:09

2024-06-05T13:09

2024-06-05T13:09

фото

выставка-форум "россия"

россия

республика тыва

олег белозеров

григорий гуров

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950124364_0:214:3082:1948_1920x0_80_0_0_740ec584ff828a5b279bd40b87a3c242.jpg

На выставке-форуме "Россия" День защиты детей отмечали сразу тремя фестивалями. Представители театральных школ, спортсмены различных видов единоборств и активисты Движения Первых праздновали несколько дней и на разных площадках ВДНХ. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, россия, республика тыва, олег белозеров, григорий гуров, ржд, брикс, международный день защиты детей, выставка-форум "россия"