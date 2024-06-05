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Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня
Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня - РИА Новости, 05.06.2024
Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня
Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня - с 6 по 8 сентября 2024 года, сообщила региональная избирательная комиссия по итогам... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:57
2024-06-05T15:57
2024-06-05T15:57
политика
вологодская область
георгий филимонов
андрей турчак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня - с 6 по 8 сентября 2024 года, сообщила региональная избирательная комиссия по итогам заседания в своем Telegram-канале."Постановили провести голосование на выборах губернатора Вологодской области, назначенных на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд – 6, 7 и 8 сентября 2024 года", – информирует избирком.Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в среду сообщил, что подал в региональную избирательную комиссию документы для участия с предстоящих губернаторских выборах. Накануне Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Филимонова кандидатом для участия в предстоящих выборах. Его кандидатура была поддержана единогласно. Ранее сообщалось, что во время визита в Вологодскую область 24 мая секретарь генсовета партии Андрей Турчак вручил Филимонову партийный билет "Единой России" и предложил ему возглавить региональное отделение. Филимонов также заявил о решении выдвигаться на предстоящие выборы губернатора региона от партии "Единая Россия". Двадцать восьмого мая Филимонов был избран секретарем Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия".
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политика, вологодская область, георгий филимонов, андрей турчак, единая россия
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Андрей Турчак, Единая Россия
Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня
Выборы губернатора Вологодской области пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года