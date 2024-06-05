https://ria.ru/20240605/vybory-1950715803.html

Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня

Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня - РИА Новости, 05.06.2024

Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня

Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня - с 6 по 8 сентября 2024 года, сообщила региональная избирательная комиссия по итогам... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:57

2024-06-05T15:57

2024-06-05T15:57

политика

вологодская область

георгий филимонов

андрей турчак

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня - с 6 по 8 сентября 2024 года, сообщила региональная избирательная комиссия по итогам заседания в своем Telegram-канале."Постановили провести голосование на выборах губернатора Вологодской области, назначенных на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд – 6, 7 и 8 сентября 2024 года", – информирует избирком.Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в среду сообщил, что подал в региональную избирательную комиссию документы для участия с предстоящих губернаторских выборах. Накануне Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Филимонова кандидатом для участия в предстоящих выборах. Его кандидатура была поддержана единогласно. Ранее сообщалось, что во время визита в Вологодскую область 24 мая секретарь генсовета партии Андрей Турчак вручил Филимонову партийный билет "Единой России" и предложил ему возглавить региональное отделение. Филимонов также заявил о решении выдвигаться на предстоящие выборы губернатора региона от партии "Единая Россия". Двадцать восьмого мая Филимонов был избран секретарем Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240605/vybory-1950702849.html

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политика, вологодская область, георгий филимонов, андрей турчак, единая россия