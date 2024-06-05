https://ria.ru/20240605/vybory-1950673372.html

В ЦИК рассказали о случаях двойного голосования на выборах президента

В ЦИК рассказали о случаях двойного голосования на выборах президента - РИА Новости, 05.06.2024

В ЦИК рассказали о случаях двойного голосования на выборах президента

ЦИК РФ выявил всего три случая многократного голосования на президентских выборах 2024 года, заявил член ЦИК Антон Лопатин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:00

2024-06-05T14:00

2024-06-05T14:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК РФ выявил всего три случая многократного голосования на президентских выборах 2024 года, заявил член ЦИК Антон Лопатин. "ЦИК России завершил работу совместно с избирательными комиссиями субъектов на тему многократного получения избирателями бюллетеней… В результате проверок установлено три избирателя, получившие избирательный бюллетень два раза", - сказал Лопатин на заседании ЦИК. Рабочая группа ЦИК провела проверку информации из 89 субъектах России из 6946 участковых избирательных комиссий, в том числе 9 избиркомов в других странах, уточняет Лопатин. Кроме того, ЦИК изучил в том числе всю информацию из средств массовой информации и социальных сетей, уточнил он. "Много или мало - три случая? По сравнению с большой явкой и количеством избирателей, которые приняли участие в голосовании, наверное, немного", - сказал Лопатин.

https://ria.ru/20240329/vybory-1936608931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, цик рф