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В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vsu-1950623420.html
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка - РИА Новости, 05.06.2024
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка
Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:14
2024-06-05T12:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Новой Каховке из-за миномётного обстрела противника вспыхнул сильный пожар на лесопилке. Сейчас возгорание полностью ликвидировано", - написал он. Глава региона добавил, что киевские боевики ударили по жилому сектору в Алешках, пострадал один мужчина, с множественными осколочными ранениями он доставлен в больницу.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка

Сальдо: возгорание на лесопилке в Новой Каховке из-за обстрела ВСУ ликвидировано

© Фото : Владимир Сальдо/Telegarm Пожар на лесопилке в Новой Каховке
 Пожар на лесопилке в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegarm
Пожар на лесопилке в Новой Каховке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Новой Каховке из-за миномётного обстрела противника вспыхнул сильный пожар на лесопилке. Сейчас возгорание полностью ликвидировано", - написал он.
Глава региона добавил, что киевские боевики ударили по жилому сектору в Алешках, пострадал один мужчина, с множественными осколочными ранениями он доставлен в больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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