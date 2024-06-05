https://ria.ru/20240605/vsu-1950623420.html

В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка

В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка - РИА Новости, 05.06.2024

В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка

Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:14

2024-06-05T12:14

2024-06-05T12:14

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950621768_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_9786eee7583b5a5b7561d03f0cf1cdab.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Новой Каховке из-за миномётного обстрела противника вспыхнул сильный пожар на лесопилке. Сейчас возгорание полностью ликвидировано", - написал он. Глава региона добавил, что киевские боевики ударили по жилому сектору в Алешках, пострадал один мужчина, с множественными осколочными ранениями он доставлен в больницу.

https://ria.ru/20240604/kherson-1950302815.html

новая каховка

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия