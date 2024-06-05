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В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка - РИА Новости, 05.06.2024
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка
Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:14
2024-06-05T12:14
2024-06-05T12:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар произошел на лесопилке в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Новой Каховке из-за миномётного обстрела противника вспыхнул сильный пожар на лесопилке. Сейчас возгорание полностью ликвидировано", - написал он. Глава региона добавил, что киевские боевики ударили по жилому сектору в Алешках, пострадал один мужчина, с множественными осколочными ранениями он доставлен в больницу.
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ загорелась лесопилка
Сальдо: возгорание на лесопилке в Новой Каховке из-за обстрела ВСУ ликвидировано