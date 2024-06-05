https://ria.ru/20240605/vooruzhenie-1950574687.html
В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО
В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО - РИА Новости, 05.06.2024
В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО
Центральный военный округ проведет в Верхней Пышме выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими подразделений... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:50
2024-06-05T09:50
2024-06-05T09:50
технологии
верхняя пышма
украина
сша
нато
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1794991174_233:0:3424:1795_1920x0_80_0_0_df02be7892b84bf1186adf205e82b7f6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Центральный военный округ проведет в Верхней Пышме выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими подразделений группировки войск "Центр" в ходе СВО, сообщает пресс-служба ЦВО. "В экспозиции будут представлены основные образцы вооружения и военной техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине, были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что в числе экспонатов – танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Козак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, в общей сложности 14 единиц. Как добавили в ЦВО, на выставке также будет представлен народный дрон-камикадзе "Упырь", тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, и символике подразделений. Также будет организована работа полевой почты, на тематическом стенде "Письмо солдату" посетители смогут написать письма участникам СВО. Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме с 8 июня по 17 июля.
https://ria.ru/20240508/trofei-1944672332.html
https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html
верхняя пышма
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1794991174_133:0:2599:1849_1920x0_80_0_0_595f55b29e621e54f1ba5a7bdb6c7e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, верхняя пышма, украина, сша, нато, центральный военный округ
Технологии, Верхняя Пышма, Украина, США, НАТО, Центральный военный округ
В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО
На Урале пройдет выставка захваченного в ходе СВО трофейного вооружения НАТО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Центральный военный округ проведет в Верхней Пышме выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими подразделений группировки войск "Центр" в ходе СВО, сообщает пресс-служба ЦВО.
"В экспозиции будут представлены основные образцы вооружения и военной техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине
. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США
, Великобритании
, Германии Австрии
, Турции
и Украине, были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе экспонатов – танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Козак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, в общей сложности 14 единиц.
Как добавили в ЦВО, на выставке также будет представлен народный дрон-камикадзе "Упырь", тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, и символике подразделений. Также будет организована работа полевой почты, на тематическом стенде "Письмо солдату" посетители смогут написать письма участникам СВО.
Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме с 8 июня по 17 июля.