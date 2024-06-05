https://ria.ru/20240605/vooruzhenie-1950574687.html

В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО

В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО - РИА Новости, 05.06.2024

В Верхней Пышме выставят трофейное вооружение стран НАТО

Центральный военный округ проведет в Верхней Пышме выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими подразделений... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:50

2024-06-05T09:50

2024-06-05T09:50

технологии

верхняя пышма

украина

сша

нато

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Центральный военный округ проведет в Верхней Пышме выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими подразделений группировки войск "Центр" в ходе СВО, сообщает пресс-служба ЦВО. "В экспозиции будут представлены основные образцы вооружения и военной техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине, были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что в числе экспонатов – танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Козак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, в общей сложности 14 единиц. Как добавили в ЦВО, на выставке также будет представлен народный дрон-камикадзе "Упырь", тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, и символике подразделений. Также будет организована работа полевой почты, на тематическом стенде "Письмо солдату" посетители смогут написать письма участникам СВО. Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме с 8 июня по 17 июля.

https://ria.ru/20240508/trofei-1944672332.html

https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html

верхняя пышма

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, верхняя пышма, украина, сша, нато, центральный военный округ