https://ria.ru/20240605/vlasti-1950636609.html
В Видном не выявили нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ
В Видном не выявили нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024
В Видном не выявили нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ
Проверка не выявила нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ в подмосковном Видном, этические нормы соблюдались, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:44
2024-06-05T12:44
2024-06-05T12:44
видное
единый государственный экзамен (егэ)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_858f78e41f60d29a8ce18ff1dde6535a.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проверка не выявила нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ в подмосковном Видном, этические нормы соблюдались, сообщили РИА Новости в управлении образования администрации Ленинского городского округа. Ранее подмосковная прокуратура сообщила о проверке сообщений о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, изучении записей с камер видеонаблюдения и опросе сотрудников учебного заведения. "По сообщению в социальных сетях о якобы нарушениях при организации ЕГЭ по обществознанию в Видновской СОШ №9 была проведена проверка. Данные, изложенные в обращении, не подтвердились", - отметили в управлении. В ведомстве добавили, что безопасность детей и педагогов во время проведения экзамена всегда находится в приоритете. Пункты проведения экзамена (ППЭ) оснащены стационарными металлодетекторами и переносными металлоискателями. Вход на ППЭ осуществлялся через стационарную рамку металлодетектора. Дополнительный осмотр ручным металлодетектором проводился двумя сотрудниками охраны. Представители охранной организации выполняли действия согласно инструкции, нарушения этических норм отсутствуют. "Подписанные памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2024 году участники сдали при входе в ППЭ. Каждый участник ЕГЭ при нарушении прав имеет право подать апелляцию на процедуру проведения экзамена. Апелляций не поступало", - подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20240605/shkola-1950591855.html
https://ria.ru/20240531/salogubova-1949677562.html
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_682:388:2895:2048_1920x0_80_0_0_ed6ba0980088982d1daab623c48b853e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видное, единый государственный экзамен (егэ), происшествия
Видное, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Происшествия
В Видном не выявили нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ
Власти: проверка не выявила нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ в Видном
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проверка не выявила нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ в подмосковном Видном, этические нормы соблюдались, сообщили РИА Новости в управлении образования администрации Ленинского городского округа.
Ранее подмосковная прокуратура сообщила о проверке сообщений о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, изучении записей с камер видеонаблюдения и опросе сотрудников учебного заведения.
«
"По сообщению в социальных сетях о якобы нарушениях при организации ЕГЭ по обществознанию в Видновской СОШ №9 была проведена проверка. Данные, изложенные в обращении, не подтвердились", - отметили в управлении.
В ведомстве добавили, что безопасность детей и педагогов во время проведения экзамена всегда находится в приоритете. Пункты проведения экзамена (ППЭ) оснащены стационарными металлодетекторами и переносными металлоискателями. Вход на ППЭ осуществлялся через стационарную рамку металлодетектора. Дополнительный осмотр ручным металлодетектором проводился двумя сотрудниками охраны. Представители охранной организации выполняли действия согласно инструкции, нарушения этических норм отсутствуют.
"Подписанные памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2024 году участники сдали при входе в ППЭ. Каждый участник ЕГЭ при нарушении прав имеет право подать апелляцию на процедуру проведения экзамена. Апелляций не поступало", - подчеркнули в управлении.