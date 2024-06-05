https://ria.ru/20240605/vizit-1950731814.html

Эксперт назвал визит Остина в Камбоджу попыткой перезагрузить отношения

Эксперт назвал визит Остина в Камбоджу попыткой перезагрузить отношения - РИА Новости, 05.06.2024

Эксперт назвал визит Остина в Камбоджу попыткой перезагрузить отношения

Визит министра обороны США Ллойда Остина в Камбоджу – это попытка перезагрузить отношения с королевством в сфере безопасности и военного сотрудничества, однако, РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

камбоджа

сша

китай

ллойд остин

хун сен

мгу имени м. в. ломоносова

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БАНГКОК, 5 июн – РИА Новости. Визит министра обороны США Ллойда Остина в Камбоджу – это попытка перезагрузить отношения с королевством в сфере безопасности и военного сотрудничества, однако, несмотря на вероятное улучшение отношений с США, разворот Камбоджи от партнерства с Китаем к Америке не представляется возможным, заявил РИА Новости в среду известный таиландский обозреватель СМИ по международной тематике, историк и политолог Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. Ллойд Остин посетил во вторник Камбоджу с однодневным визитом и встретился с премьер-министром Хун Манетом, министром обороны Теа Сейхой и председателем сената и главой правящей Народной партии Камбоджи, бывшим многолетним премьером страны Хун Сеном. Стороны обсудили возможности возобновления сотрудничества в подготовке военных кадров и проведении двусторонних совместных военных учений. "Визит был явно направлен на попытку перезагрузить напряженные в последние годы двусторонние отношения между США и Камбоджей, особенно в сфере обороны и безопасности", - сказал РИА Новости Минг-Ручиралай. "Можно даже констатировать, что главным результатом визита стало решение сторон рассмотреть возможности возобновления сотрудничества в подготовке военных кадров и в форме двусторонних военных учений", - сказал он. "По всей видимости, камбоджийская сторона также донесла до американской свое недовольство тем фактом, что в США продолжает бытовать нарратив о военно-морской базе ВМС Камбоджи Реам около города Сиануквиль, которая расширяется с китайской помощью, как о "тайной военной базе КНР на территории Камбоджи", - предположил эксперт, отметив, что США сейчас как никогда нужны нормальные отношения с как можно большим количеством стран региона Юго-Восточной Азии, где разворачивается китайско-американское соперничество, и Остин мог пообещать отказаться от озвучивания этого нарратива на государственном уровне. "Однако все это совершенно не означает какой-либо вероятности разворота Камбоджи от дружбы с Китаем к дружбе с США", - подчеркнул он. "Отношения Камбоджи с Китаем основаны, прежде всего, на глубоком и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве, которое по объему гораздо больше, чем сотрудничество Камбоджи с США в лучшие времена двусторонних отношений. Америка остается одним из основных экспортных направлений для камбоджийских товаров, это почти 40% экспортного рынка Камбоджи, но объем торговли с Китаем, и особенно объем китайских инвестиций и китайской помощи Камбодже оставляет мало места для укрепления экономической привязки королевства к США", - отметил Минг-Ручиралай. По словам эксперта, американцы также рассчитывают на то, что молодое поколение лидеров, пришедшее к власти в Камбодже в прошлом году, будет более расположено к Западу, чем предыдущее, так как эти новые лидеры получали образование в США и Европе. "На встречу с премьер-министром Камбоджи генералом Хун Манетом Ллойд Остин шел не только как министр обороны США, но и, говоря по-русски, как "однокашник" премьера по военной академии "Вест-Пойнт". Правда, Остин ее окончил в 1975 году, а Хун Манет – в 1999", - сказал Минг-Ручиралай, выпускник аспирантуры МГУ имени М.В. Ломоносова 1997 года. "Отношения между выпускниками одного и того же вуза, тем более военного, всегда отличаются теплотой и готовностью к взаимопомощи. Но помимо того, что он выпускник Вест-Пойнта, Хун Манет еще и истинный сын своего отца, Хун Сена, правившего Камбоджей в качестве премьер-министра с 1985 по 2023 год", - сказал эксперт, добавив, что понятия Хун Манета об интересах страны во многом сформированы отцом, ныне председателем сената Камбоджи, который ясно и открыто сказал во вторник Остину, который нанес ему визит вежливости, что США не следует втягивать Камбоджу в свои геополитические игры. "Он не сказал этого прямо, но, конечно, имел в виду геополитическое противостояние с Китаем и Россией", - сказал Минг-Ручиралай. "Подобная ситуация была и на переговорах с министром обороны Камбоджи. Генерал Теа Сейха окончил военное училище "Сен-Сир" во Франции, но это не значит, что у него, камбоджийского офицера, прослужившего всю жизнь в камбоджийской военной полиции и сухопутных войсках, и сына многолетнего министра обороны Камбоджи генерала Теа Бана, сложились прозападные взгляды", - уверен эксперт. "Западное образование в этом случае – субъективный фактор, и расчет на него американцев настолько же неоправдан, как и их давний расчет на "проамериканизм" тайцев, получивших образование в США: очень многие из тех видных фигур Таиланда, кто в наши дни открыто симпатизирует России в геополитическом соперничестве с США, сами учились в Америке, даже получали там докторские степени", - отметил он. "Камбоджа – одна из тех стран, которые последовательно выступают за неприсоединение государств Юго-Восточной Азии к каким-либо отдельным от АСЕАН договоренностям по безопасности с мировыми державами или военным мини-блокам, которые пытается создать в регионе Вашингтон. Камбоджа стремится к диверсификации своих контактов с мировыми державами и старается не принимать чью-либо сторону в геополитическом соперничестве. Так что ожидать превращения Камбоджи в союзника США в противостоянии с Китаем и Россией никак не приходится", - подытожил Минг-Ручиралай.

https://ria.ru/20240601/ostin-1949821142.html

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943628041.html

https://ria.ru/20240508/afrika-1944768016.html

камбоджа

сша

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камбоджа, сша, китай, ллойд остин, хун сен, мгу имени м. в. ломоносова