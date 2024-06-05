https://ria.ru/20240605/videonablyudenie-1950690429.html

"Мегафон" создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы

"Мегафон" создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы - РИА Новости, 05.06.2024

"Мегафон" создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы

"Мегафон" вместе с российским разработчиком решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon создаст систему видеонаблюдения на базе облачной... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:44

2024-06-05T14:44

2024-06-05T14:44

пмэф-2024

технологии

мегафон

пмэф

видеонаблюдение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "Мегафон" вместе с российским разработчиком решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы оператора, компании подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. "Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы "Мегафона" и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, - комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой", - рассказал коммерческий директор "Мегафона" по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян в ходе подписания соглашения. В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. По словам оператора, система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий повысит безопасность используемых данных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/gadzhety-1950079362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, мегафон, пмэф, видеонаблюдение