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"Мегафон" создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы
"Мегафон" создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы - РИА Новости, 05.06.2024
"Мегафон" создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы
"Мегафон" вместе с российским разработчиком решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon создаст систему видеонаблюдения на базе облачной... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:44
2024-06-05T14:44
2024-06-05T14:44
пмэф-2024
технологии
мегафон
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видеонаблюдение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "Мегафон" вместе с российским разработчиком решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы оператора, компании подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости. "Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы "Мегафона" и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, - комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой", - рассказал коммерческий директор "Мегафона" по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян в ходе подписания соглашения. В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. По словам оператора, система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий повысит безопасность используемых данных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мегафон, пмэф, видеонаблюдение
ПМЭФ-2024, Технологии, Мегафон, ПМЭФ, Видеонаблюдение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "Мегафон" вместе с российским разработчиком решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы оператора, компании подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2024, передает корреспондент РИА Новости.
"Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы "Мегафона"
и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, - комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой", - рассказал коммерческий директор "Мегафона" по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян в ходе подписания соглашения.
В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. По словам оператора, система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий повысит безопасность используемых данных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.