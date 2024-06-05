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В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема - РИА Новости, 05.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:25 05.06.2024 (обновлено: 15:34 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/videofiksatsiya-1950704756.html
В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема
В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема - РИА Новости, 05.06.2024
В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема
Езду на мототранспорте без шлема начали регистрировать в Подмосковье комплексы фотовидеофиксации (КФВФ), первые нарушения, зафиксированные в автоматическом... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:25
2024-06-05T15:34
общество
московская область (подмосковье)
балашиха
алексей гержик
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Езду на мототранспорте без шлема начали регистрировать в Подмосковье комплексы фотовидеофиксации (КФВФ), первые нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, уже появились в Балашихе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В Московской области в комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) стали массово внедрять функцию по распознаванию езды без шлема на мототранспорте. Первые постановления за нарушения этого вида ПДД (правила дорожного движения), зафиксированные в автоматическом режиме, вынесены в городском округе Балашиха, сообщили в Минтрансе Подмосковья", - отметили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что в период межсезонья велась тщательная подготовка для того, чтобы КФВФ региона смогли начать распознавать этот сложный состав нарушений ПДД. Наличие или отсутствие шлема на первом этапе определяет искусственный интеллект по характерным признакам — так же, как и в случае с непристегнутыми ремнями безопасности. После того, как фото- и видеоматериалы с комплексов фотовидеофиксации проанализировала нейросеть, эти же материалы проверяются сотрудниками Госавтоинспекции, которые и принимают решение о вынесении штрафа. Любые сомнения инспектора трактуются в пользу водителей. В работу идут только точные снимки. При фиксации езды без шлема в автоматическом режиме собственники транспортных средств получают штраф в размере 1 тысячи рублей. "Чтобы нейросеть корректно работала, специалисты обработали более 1,5 миллионов эталонных изображений с камер. Этот функционал активно внедряется на большем количестве комплексов фотовидеофиксации, в первую очередь на комплексах "Азимут 4", 600 единиц которых были дополнительно установлены на дорогах Подмосковья в 2023 году. Это работа на опережение, которая позволяет снизить и предотвратить ДТП с тяжкими последствиями", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230921/moskva-1897709585.html
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общество, московская область (подмосковье), балашиха, алексей гержик
Общество, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Алексей Гержик, Новости Подмосковья
В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема

В Балашихе внедряют функцию по распознаванию езды без шлема на мототранспорте

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтационарный аппаратно-программный комплекс фото и видеофиксации нарушений ПДД
Стационарный аппаратно-программный комплекс фото и видеофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стационарный аппаратно-программный комплекс фото и видеофиксации нарушений ПДД. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Езду на мототранспорте без шлема начали регистрировать в Подмосковье комплексы фотовидеофиксации (КФВФ), первые нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, уже появились в Балашихе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В Московской области в комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) стали массово внедрять функцию по распознаванию езды без шлема на мототранспорте. Первые постановления за нарушения этого вида ПДД (правила дорожного движения), зафиксированные в автоматическом режиме, вынесены в городском округе Балашиха, сообщили в Минтрансе Подмосковья", - отметили в пресс-службе.
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В ведомстве рассказали, что в период межсезонья велась тщательная подготовка для того, чтобы КФВФ региона смогли начать распознавать этот сложный состав нарушений ПДД.
Наличие или отсутствие шлема на первом этапе определяет искусственный интеллект по характерным признакам — так же, как и в случае с непристегнутыми ремнями безопасности. После того, как фото- и видеоматериалы с комплексов фотовидеофиксации проанализировала нейросеть, эти же материалы проверяются сотрудниками Госавтоинспекции, которые и принимают решение о вынесении штрафа.
Любые сомнения инспектора трактуются в пользу водителей. В работу идут только точные снимки. При фиксации езды без шлема в автоматическом режиме собственники транспортных средств получают штраф в размере 1 тысячи рублей.
"Чтобы нейросеть корректно работала, специалисты обработали более 1,5 миллионов эталонных изображений с камер. Этот функционал активно внедряется на большем количестве комплексов фотовидеофиксации, в первую очередь на комплексах "Азимут 4", 600 единиц которых были дополнительно установлены на дорогах Подмосковья в 2023 году. Это работа на опережение, которая позволяет снизить и предотвратить ДТП с тяжкими последствиями", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
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