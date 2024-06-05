Рейтинг@Mail.ru
В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950553099.html
В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран
В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран
Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран, но формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:21
2024-06-05T07:21
пмэф-2024
экономика
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740579158_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_410d671c072dccd6ada38c2595415015.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран, но формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, и открытие зарубежных филиалов не является самоцелью для банка, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. "Мы поддерживаем контакты с большинством дружественных стран, а формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества. Открытие зарубежных филиалов не самоцель для нас", - отметил он. По его словам, первоочередная задача для банка сейчас — продвигать свои "проверенные цифровые решения" на зарубежные рынки дружественных стран. "Мы активно работаем с рядом наших клиентов, чтобы помогать им выходить на международный рынок, в первую очередь, в дружеских странах", - добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543131.html
https://ria.ru/20240518/depozit-1946851646.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740579158_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_d9b87941c68d3be13269c4d0149af079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Сбербанк России, Сбер
В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран

В Сбербанке сообщили, что поддерживают связи с большинством дружественных стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка в офисе Сбербанка
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран, но формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, и открытие зарубежных филиалов не является самоцелью для банка, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
"Мы поддерживаем контакты с большинством дружественных стран, а формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества. Открытие зарубежных филиалов не самоцель для нас", - отметил он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику
Вчера, 03:15
По его словам, первоочередная задача для банка сейчас — продвигать свои "проверенные цифровые решения" на зарубежные рынки дружественных стран. "Мы активно работаем с рядом наших клиентов, чтобы помогать им выходить на международный рынок, в первую очередь, в дружеских странах", - добавил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Сбербанк планирует запустить исламский депозит для физлиц
18 мая, 10:46
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала