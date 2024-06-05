https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950553099.html

В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран

В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024

В "Сбере" рассказали о контактах с большинством дружественных стран

Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран, но формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:21

2024-06-05T07:21

2024-06-05T07:21

пмэф-2024

экономика

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран, но формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, и открытие зарубежных филиалов не является самоцелью для банка, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. "Мы поддерживаем контакты с большинством дружественных стран, а формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества. Открытие зарубежных филиалов не самоцель для нас", - отметил он. По его словам, первоочередная задача для банка сейчас — продвигать свои "проверенные цифровые решения" на зарубежные рынки дружественных стран. "Мы активно работаем с рядом наших клиентов, чтобы помогать им выходить на международный рынок, в первую очередь, в дружеских странах", - добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543131.html

https://ria.ru/20240518/depozit-1946851646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, сбербанк россии, сбер