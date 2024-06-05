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ВЭБ.РФ: развитию МСП поможет госзаказ и импортозамещение
ВЭБ.РФ: развитию МСП поможет госзаказ и импортозамещение - РИА Новости, 05.06.2024
ВЭБ.РФ: развитию МСП поможет госзаказ и импортозамещение
Импортозамещение и активное участие в госзаказах помогут раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса, заявил исполнительный директор правового блока группы... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:13
2024-06-05T14:13
2024-06-05T14:13
пмэф-2024
технологии
россия
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Импортозамещение и активное участие в госзаказах помогут раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса, заявил исполнительный директор правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Редькин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). "Что помогает субъектам малого и среднего предпринимательства развиваться и стимулировать свою активность в настоящее время? Это, в том числе, санкционная политика. Она стимулирует усиливать инструменты импортозамещения", — привели слова Редькина в ВЭБ.РФ. По его словам, сейчас появляется большое количество новых высокотехнологичных компаний, которые с успехом могут претендовать на большой объем государственного заказа. Редькин пояснил, что стимулировать активность МСП будет партнерство государства и бизнеса. "Мы являемся одними из сторонников инициативы по повышению информированности субъектов МСП и стимулированию их к участию в закупочной деятельности. Прежде всего, это отдаленные регионы и новые регионы. И с нашей точки зрения, запрос у бизнеса сформирован, он достаточно активный", — добавил Редькин. Еще одним важным фактором развития малого и среднего бизнеса является правовое регулирование. Редькин напомнил об инициативе председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о разработке ситуационного законодательства. "По сути, это рамочный закон, который позволил бы в кризисное время или период неопределенности принимать акты быстрого реагирования. В этом случае субъекты и органы исполнительной власти из понятных наборов административных мер поддержки, ограничительных мер, могли бы без дополнительных нагрузок, без дополнительной бюрократизации принять важные для людей и необходимые для экономики решения", — пояснил Редькин.
https://ria.ru/20240401/investitsii-1937089145.html
https://ria.ru/20240201/shuvalov-1924742306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Импортозамещение и активное участие в госзаказах помогут раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса, заявил исполнительный директор правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Редькин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«
"Что помогает субъектам малого и среднего предпринимательства развиваться и стимулировать свою активность в настоящее время? Это, в том числе, санкционная политика. Она стимулирует усиливать инструменты импортозамещения", — привели слова Редькина в ВЭБ.РФ.
По его словам, сейчас появляется большое количество новых высокотехнологичных компаний, которые с успехом могут претендовать на большой объем государственного заказа. Редькин пояснил, что стимулировать активность МСП будет партнерство государства и бизнеса.
«
"Мы являемся одними из сторонников инициативы по повышению информированности субъектов МСП и стимулированию их к участию в закупочной деятельности. Прежде всего, это отдаленные регионы и новые регионы. И с нашей точки зрения, запрос у бизнеса сформирован, он достаточно активный", — добавил Редькин.
Еще одним важным фактором развития малого и среднего бизнеса является правовое регулирование. Редькин напомнил об инициативе председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова
о разработке ситуационного законодательства.
"По сути, это рамочный закон, который позволил бы в кризисное время или период неопределенности принимать акты быстрого реагирования. В этом случае субъекты и органы исполнительной власти из понятных наборов административных мер поддержки, ограничительных мер, могли бы без дополнительных нагрузок, без дополнительной бюрократизации принять важные для людей и необходимые для экономики решения", — пояснил Редькин.