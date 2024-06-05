https://ria.ru/20240605/vebrf-1950673579.html

ВЭБ.РФ: развитию МСП поможет госзаказ и импортозамещение

ВЭБ.РФ: развитию МСП поможет госзаказ и импортозамещение - РИА Новости, 05.06.2024

ВЭБ.РФ: развитию МСП поможет госзаказ и импортозамещение

Импортозамещение и активное участие в госзаказах помогут раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса, заявил исполнительный директор правового блока группы... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:13

2024-06-05T14:13

2024-06-05T14:13

пмэф-2024

технологии

россия

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Импортозамещение и активное участие в госзаказах помогут раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса, заявил исполнительный директор правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Редькин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). "Что помогает субъектам малого и среднего предпринимательства развиваться и стимулировать свою активность в настоящее время? Это, в том числе, санкционная политика. Она стимулирует усиливать инструменты импортозамещения", — привели слова Редькина в ВЭБ.РФ. По его словам, сейчас появляется большое количество новых высокотехнологичных компаний, которые с успехом могут претендовать на большой объем государственного заказа. Редькин пояснил, что стимулировать активность МСП будет партнерство государства и бизнеса. "Мы являемся одними из сторонников инициативы по повышению информированности субъектов МСП и стимулированию их к участию в закупочной деятельности. Прежде всего, это отдаленные регионы и новые регионы. И с нашей точки зрения, запрос у бизнеса сформирован, он достаточно активный", — добавил Редькин. Еще одним важным фактором развития малого и среднего бизнеса является правовое регулирование. Редькин напомнил об инициативе председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о разработке ситуационного законодательства. "По сути, это рамочный закон, который позволил бы в кризисное время или период неопределенности принимать акты быстрого реагирования. В этом случае субъекты и органы исполнительной власти из понятных наборов административных мер поддержки, ограничительных мер, могли бы без дополнительных нагрузок, без дополнительной бюрократизации принять важные для людей и необходимые для экономики решения", — пояснил Редькин.

https://ria.ru/20240401/investitsii-1937089145.html

https://ria.ru/20240201/shuvalov-1924742306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)