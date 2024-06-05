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На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
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https://ria.ru/20240605/ukraina-1950713029.html
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ
Администрации колоний на Украине требуют взятки с заключенных за разрешение быть мобилизованным в ряды ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в своем... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:50
2024-06-05T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Администрации колоний на Украине требуют взятки с заключенных за разрешение быть мобилизованным в ряды ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. "Администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на войну по новому закону", - пишет "Страна" со ссылкой на правозащитника и руководителя общественной организации "Защита заключенных Украины" Олега Цвилого. По его словам, именно администрации колоний рассматривают заявление осужденного на мобилизацию, затем передают его на рассмотрение комиссии. "Если у заключенного нет денег, ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть "полезным" для сотрудников колонии. Также заключенные сообщают, что дано негласное распоряжение, что на войну отпускают тех, кто отработал на промзоне не менее трех месяцев", - приводит слова Цвилого издание. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ

"Страна": на Украине требуют взятки с заключенных, желающих пойти служить в ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Администрации колоний на Украине требуют взятки с заключенных за разрешение быть мобилизованным в ряды ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
"Администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на войну по новому закону", - пишет "Страна" со ссылкой на правозащитника и руководителя общественной организации "Защита заключенных Украины" Олега Цвилого. По его словам, именно администрации колоний рассматривают заявление осужденного на мобилизацию, затем передают его на рассмотрение комиссии.
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"Если у заключенного нет денег, ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть "полезным" для сотрудников колонии. Также заключенные сообщают, что дано негласное распоряжение, что на войну отпускают тех, кто отработал на промзоне не менее трех месяцев", - приводит слова Цвилого издание.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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