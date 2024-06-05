https://ria.ru/20240605/ukraina-1950665365.html
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2024
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в среду на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:40
2024-06-05T13:40
2024-06-05T13:49
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в среду на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду тревога была объявлена на всей территории Украины около семи утра по Москве, спустя час ее отменили. По данным ресурса на 13.25 мск, воздушная тревога снова звучит на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу