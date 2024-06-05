https://ria.ru/20240605/ukraina-1950644812.html

Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы

Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы - РИА Новости, 05.06.2024

Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук предлагает набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы высвободить мужчин для службы в боевых частях в среду в своем... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:52

2024-06-05T12:52

2024-06-05T12:52

украина

ирина верещук

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предлагает набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы высвободить мужчин для службы в боевых частях в среду в своем Telegram-канале."В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в территориальные центры комплектования может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - написала Верещук.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240530/zhenschiny-1949301612.html

https://ria.ru/20240430/prava-1943206800.html

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украина, ирина верещук, владимир зеленский, вооруженные силы украины