Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950644812.html
Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы
Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы - РИА Новости, 05.06.2024
Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы
Вице-премьер Украины Ирина Верещук предлагает набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы высвободить мужчин для службы в боевых частях в среду в своем... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:52
2024-06-05T12:52
украина
ирина верещук
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_24bb5a00a72b92bbc8d5b499ce976620.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предлагает набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы высвободить мужчин для службы в боевых частях в среду в своем Telegram-канале."В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в территориальные центры комплектования может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - написала Верещук.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240530/zhenschiny-1949301612.html
https://ria.ru/20240430/prava-1943206800.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_4a01179fa2973e4e6cff9b6c771cb38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирина верещук, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украина, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Вице-премьер Украины предложила набирать женщин на работу в военкоматы

Вице-премьер Украины Верещук предложила набирать женщин на работу в военкоматы

© AP Photo / Andrew MarienkoВоеннослужащая ВСУ в Харьковской области
Военнослужащая ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предлагает набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы высвободить мужчин для службы в боевых частях в среду в своем Telegram-канале.
"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в территориальные центры комплектования может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - написала Верещук.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
На Украине военнообязанным женщинам грозят штрафы
30 мая, 11:20
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Верховная рада Украины
В Киеве предложили уравнять права женщин и мужчин с детьми на демобилизацию
30 апреля, 20:05
 
УкраинаИрина ВерещукВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала