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Многодетным украинцам придется доказывать содержание детей ради брони - РИА Новости, 05.06.2024
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12:21 05.06.2024 (обновлено: 12:22 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950627956.html
Многодетным украинцам придется доказывать содержание детей ради брони
Многодетным украинцам придется доказывать содержание детей ради брони - РИА Новости, 05.06.2024
Многодетным украинцам придется доказывать содержание детей ради брони
Многодетным отцам на Украине придется нотариально подтверждать факт содержания детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:21
2024-06-05T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Многодетным отцам на Украине придется нотариально подтверждать факт содержания детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на депутата Верховной рады Игоря Фриса. "Многодетным мужчинам теперь надо нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей", - говорится в материале, размещенном на сайте "Главкома". Фрис передал журналистам поставления правительства Украины, где указаны документы, необходимые для получения отсрочки от мобилизации. Среди прочего, указывается письменный договор между разведенными родителями о роли мужчины в содержании детей. Если у мужчины есть дети от двух браков, договоры потребуются от обеих супруг - бывшей и нынешней или от обеих бывших, добавил Фрис. По словам депутата, такие нововведения являются превышением полномочий со стороны кабинета министров Украины и и приведут к аналогичным нарушениям со стороны сотрудников военкоматов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Ранее в апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Многодетным украинцам придется доказывать содержание детей ради брони

"Главком": многодетным украинцам придется доказывать содержание детей ради брони

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Многодетным отцам на Украине придется нотариально подтверждать факт содержания детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на депутата Верховной рады Игоря Фриса.
"Многодетным мужчинам теперь надо нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей", - говорится в материале, размещенном на сайте "Главкома".
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Фрис передал журналистам поставления правительства Украины, где указаны документы, необходимые для получения отсрочки от мобилизации. Среди прочего, указывается письменный договор между разведенными родителями о роли мужчины в содержании детей. Если у мужчины есть дети от двух браков, договоры потребуются от обеих супруг - бывшей и нынешней или от обеих бывших, добавил Фрис. По словам депутата, такие нововведения являются превышением полномочий со стороны кабинета министров Украины и и приведут к аналогичным нарушениям со стороны сотрудников военкоматов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Ранее в апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
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