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Украина лишила обладателей двойного гражданства свободы выезда из страны - РИА Новости, 05.06.2024
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00:30 05.06.2024 (обновлено: 03:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950536802.html
Украина лишила обладателей двойного гражданства свободы выезда из страны
Украина лишила обладателей двойного гражданства свободы выезда из страны - РИА Новости, 05.06.2024
Украина лишила обладателей двойного гражданства свободы выезда из страны
Посольство США в Киеве предупредило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны обладателей двойного гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 60 РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:30
2024-06-05T03:48
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Посольство США в Киеве предупредило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны обладателей двойного гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уравняв их в правовом статусе с остальными украинцами.Дипломаты признали, что у них мало возможностей повлиять на местное законодательство, и призвали обладателей нескольких паспортов воздержаться от поездок на Украину при отсутствии планов задержаться там на неограниченное время."Если вы на Украине и не можете выехать, укройтесь в месте пребывания и выполняйте все местные предписания. Если вы не на Украине, то мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок туда гражданам США в возрасте от 18 до 60 лет, у которых также есть украинское гражданство или притязания на таковое и отсутствует желание бессрочно оставаться на Украине", — сказано в публикации на сайте посольства. "Чрезвычайно велик риск, что вам не будет позволено выехать даже при наличии паспорта США", — пояснили дипломаты.До сих пор американо-украинцы, в отличие от остальных местных мужчин, пользовались правом свободного выезда из страны при регистрации США в качестве места жительства, однако, по данным посольства, с 1 июня такая льгота была отменена. "После этих изменений обладатели двойного американо-украинского гражданства, включая тех, кто живет в США, более не могут покинуть страну. Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Двойные граждане США и Украины таким образом считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности украинских граждан", — сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240604/otsrochki-1950412532.html
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украина, сша, киев, в мире
Украина, США, Киев, В мире
Украина лишила обладателей двойного гражданства свободы выезда из страны

Посольство США в Киеве: лиц с двойным гражданством лишили свободы выезда

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Посольство США в Киеве предупредило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны обладателей двойного гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уравняв их в правовом статусе с остальными украинцами.
Дипломаты признали, что у них мало возможностей повлиять на местное законодательство, и призвали обладателей нескольких паспортов воздержаться от поездок на Украину при отсутствии планов задержаться там на неограниченное время.
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"Если вы на Украине и не можете выехать, укройтесь в месте пребывания и выполняйте все местные предписания. Если вы не на Украине, то мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок туда гражданам США в возрасте от 18 до 60 лет, у которых также есть украинское гражданство или притязания на таковое и отсутствует желание бессрочно оставаться на Украине", — сказано в публикации на сайте посольства.
"Чрезвычайно велик риск, что вам не будет позволено выехать даже при наличии паспорта США", — пояснили дипломаты.
До сих пор американо-украинцы, в отличие от остальных местных мужчин, пользовались правом свободного выезда из страны при регистрации США в качестве места жительства, однако, по данным посольства, с 1 июня такая льгота была отменена.
"После этих изменений обладатели двойного американо-украинского гражданства, включая тех, кто живет в США, более не могут покинуть страну. Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Двойные граждане США и Украины таким образом считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности украинских граждан", — сказано в сообщении.
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