"Дураки". В США испугались ответа Путина на создание учебных центров НАТО
Уилкерсон: тренировочные центры НАТО в Европе могут стать следующей целью ВС РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Организованные НАТО тренировочные центры для обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16 в Польше или Прибалтике могут стать законными целями для ВС России, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Согласно правилам и обычаям войны, Россия имеет полное право атаковать эти тренировочные объекты в Европе. Такой шаг фактически не распространяет войну на страны НАТО, а уничтожает объекты, которые помогают и способствуют ведению войны против них со стороны Украины", — говорит Уилкерсон.
Экс-полковник обвинил в сложившейся ситуации администрацию президента США и назвал Джо Байдена, Джейка Салливана и Энтони Блинкена дураками, которые втягивают Америку и Европу в опасный конфликт.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Международная "Коалиция по обучению F-16" с участием 11 членов НАТО была создана летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В коалицию вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, позже к ним присоединилась Греция.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Он также, заявил, что есть основания полагать, что западные инструкторы уже работают в стране и являются законной целью российских вооруженных сил.