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"Дураки". В США испугались ответа Путина на создание учебных центров НАТО - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 05.06.2024 (обновлено: 16:35 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/uilkerson-1950714675.html
"Дураки". В США испугались ответа Путина на создание учебных центров НАТО
"Дураки". В США испугались ответа Путина на создание учебных центров НАТО - РИА Новости, 05.06.2024
"Дураки". В США испугались ответа Путина на создание учебных центров НАТО
Организованные НАТО тренировочные центры для обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16 в Польше или Прибалтике могут стать законными целями... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:03
2024-06-05T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
польша
джо байден
джейк салливан
энтони блинкен
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Организованные НАТО тренировочные центры для обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16 в Польше или Прибалтике могут стать законными целями для ВС России, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Согласно правилам и обычаям войны, Россия имеет полное право атаковать эти тренировочные объекты в Европе. Такой шаг фактически не распространяет войну на страны НАТО, а уничтожает объекты, которые помогают и способствуют ведению войны против них со стороны Украины", — говорит Уилкерсон.Экс-полковник обвинил в сложившейся ситуации администрацию президента США и назвал Джо Байдена, Джейка Салливана и Энтони Блинкена дураками, которые втягивают Америку и Европу в опасный конфликт.США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Международная "Коалиция по обучению F-16" с участием 11 членов НАТО была создана летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В коалицию вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, позже к ним присоединилась Греция.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Он также, заявил, что есть основания полагать, что западные инструкторы уже работают в стране и являются законной целью российских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240605/tni-1950708607.html
https://radiosputnik.ru/20240605/ssha-1950623012.html
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в мире, россия, сша, польша, джо байден, джейк салливан, энтони блинкен, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Польша, Джо Байден, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, НАТО, F-16
"Дураки". В США испугались ответа Путина на создание учебных центров НАТО

Уилкерсон: тренировочные центры НАТО в Европе могут стать следующей целью ВС РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Организованные НАТО тренировочные центры для обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16 в Польше или Прибалтике могут стать законными целями для ВС России, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Согласно правилам и обычаям войны, Россия имеет полное право атаковать эти тренировочные объекты в Европе. Такой шаг фактически не распространяет войну на страны НАТО, а уничтожает объекты, которые помогают и способствуют ведению войны против них со стороны Украины", — говорит Уилкерсон.
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Вчера, 15:36
Экс-полковник обвинил в сложившейся ситуации администрацию президента США и назвал Джо Байдена, Джейка Салливана и Энтони Блинкена дураками, которые втягивают Америку и Европу в опасный конфликт.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Международная "Коалиция по обучению F-16" с участием 11 членов НАТО была создана летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В коалицию вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды, позже к ним присоединилась Греция.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Он также, заявил, что есть основания полагать, что западные инструкторы уже работают в стране и являются законной целью российских вооруженных сил.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАПольшаДжо БайденДжейк СалливанЭнтони БлинкенНАТОF-16
 
 
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