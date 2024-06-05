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Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море - РИА Новости, 05.06.2024
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08:10 05.06.2024
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Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море
Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море - РИА Новости, 05.06.2024
Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море
Экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) при обеспечении корветов "Резкий" и "Совершенный" провели учение в сложных... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:10
2024-06-05T08:10
безопасность
японское море
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) при обеспечении корветов "Резкий" и "Совершенный" провели учение в сложных гидрометеорологических условиях в заливе Петра Великого Японского моря, сообщает ТОФ. Отмечается, что в рамках учения корветы отработали экстренное приготовление к бою и походу в пункте базирования и вышли из Владивостока в назначенный район для обеспечения работы вертолетчиков. "Экипажи вертолетов Ка-27ПС выполнили взлеты с корветов в условиях тумана и низкой облачности. Полеты также осложнял порывистый ветер и осадки в виде моросящего дождя. Летчики отработали пилотирование при почти полном отсутствии визуального контроля окружающей обстановки с управлением вертолетами по приборам", - говорится в сообщении. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
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безопасность, японское море, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море

В Японском море прошло учение с вертолетами Ка-27ПС морской авиации ТОФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет КА-27ПС
Вертолет КА-27ПС - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет КА-27ПС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) при обеспечении корветов "Резкий" и "Совершенный" провели учение в сложных гидрометеорологических условиях в заливе Петра Великого Японского моря, сообщает ТОФ.
Отмечается, что в рамках учения корветы отработали экстренное приготовление к бою и походу в пункте базирования и вышли из Владивостока в назначенный район для обеспечения работы вертолетчиков.
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"Экипажи вертолетов Ка-27ПС выполнили взлеты с корветов в условиях тумана и низкой облачности. Полеты также осложнял порывистый ветер и осадки в виде моросящего дождя. Летчики отработали пилотирование при почти полном отсутствии визуального контроля окружающей обстановки с управлением вертолетами по приборам", - говорится в сообщении.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.
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БезопасностьЯпонское мореВладивостокТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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