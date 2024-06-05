https://ria.ru/20240605/uchenie-1950557346.html

Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море

Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море - РИА Новости, 05.06.2024

Экипажи вертолетов морской авиации ТОФ провели учение в Японском море

Экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) при обеспечении корветов "Резкий" и "Совершенный" провели учение в сложных... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:10

2024-06-05T08:10

2024-06-05T08:10

безопасность

японское море

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) при обеспечении корветов "Резкий" и "Совершенный" провели учение в сложных гидрометеорологических условиях в заливе Петра Великого Японского моря, сообщает ТОФ. Отмечается, что в рамках учения корветы отработали экстренное приготовление к бою и походу в пункте базирования и вышли из Владивостока в назначенный район для обеспечения работы вертолетчиков. "Экипажи вертолетов Ка-27ПС выполнили взлеты с корветов в условиях тумана и низкой облачности. Полеты также осложнял порывистый ветер и осадки в виде моросящего дождя. Летчики отработали пилотирование при почти полном отсутствии визуального контроля окружающей обстановки с управлением вертолетами по приборам", - говорится в сообщении. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html

https://ria.ru/20240531/tof-1949550774.html

японское море

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, японское море, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии