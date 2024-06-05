В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России
Политик Тюрмер: Запад готовит крестовый поход на Россию, как Наполеон и Гитлер
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Запад готовит крестовый поход против России, подобно Наполеону и Гитлеру, в то время как Россия восстанавливает историческую несправедливость, защищая своих граждан, которые оказались за границей после распада Советского Союза, заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
"Еще никогда в венгерской истории не было выборов, когда мы были бы настолько близки к угрозе войны, в том числе атомной. И это не правительственная пропаганда, это реальность. НАТО объединяется против России, хочет загнать ее в угол и расправиться с ней... Запад готовится к крестовому походу", - сказал Тюрмер.
Политик отметил, что подобным образом на армии Наполеона и Гитлера работала военная промышленность западных стран, а их граждане воевали против России. "Европа живет с верой, что сможет победить Россию. И верит, что цена будет невысокой, не будет потерь. Но мы знаем, что ситуация совершенно обратная. Россия подготовилась к обороне. Русские не хотят войны, но ясно сказали миру, если на них нападут и загонят в угол, то они будут защищаться всеми средствами", - заявил он.
Глава партии также раскритиковал готовящийся в Швейцарии саммит по Украине, поскольку "единственным честным миром может быть мир, заключенный не против России, а с ней, и большинство стран это понимают". У Европы есть "историческая возможность заключить справедливый мир с Россией и создать новый миропорядок, где правит не та или иная держава, а участники сотрудничают, уважают интересы, традиции и обычаи друг друга", добавил он.
"Россия забирает назад то, что исторически было ее. То, где русские люди жили и живут сейчас. Время после падения социализма для русских означало то, что для нас означает Трианонский договор 1920 года. На Украине оказались 8 миллионов русских людей, в странах Балтии – почти 2 миллиона русских. Россия хочет исправить эту историческую несправедливость... но ей не нужно ни сантиметра территории Европы", - сказал Тюрмер.
По его словам, правительство Венгрии сейчас взяло на себя трудную задачу - отстоять независимость страны и не дать втянуть ее в новый европейский конфликт. Политик также приветствовал то, что нарративы венгерских властей о необходимости остаться в стороне от войны, которую готовит НАТО, пересекаются с позицией Венгерской рабочей партии.
В субботу в Будапеште прошел "марш мира" против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе, где приняли участие несколько сотен человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к собравшимся, заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после добавил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к Третьей мировой войне.