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В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России - РИА Новости, 05.06.2024
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20:18 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/tyurmer-1950797162.html
В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России
В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России - РИА Новости, 05.06.2024
В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России
Запад готовит крестовый поход против России, подобно Наполеону и Гитлеру, в то время как Россия восстанавливает историческую несправедливость, защищая своих... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:18
2024-06-05T20:18
в мире
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Запад готовит крестовый поход против России, подобно Наполеону и Гитлеру, в то время как Россия восстанавливает историческую несправедливость, защищая своих граждан, которые оказались за границей после распада Советского Союза, заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Венгерская рабочая партия в среду провела митинг в центре Будапешта, где выступила против втягивания Венгрии в новый конфликт в Европе, который готовит Запад, а также представила своих кандидатов на выборах в органы самоуправления районов венгерской столицы, которые пройдут в воскресенье. "Еще никогда в венгерской истории не было выборов, когда мы были бы настолько близки к угрозе войны, в том числе атомной. И это не правительственная пропаганда, это реальность. НАТО объединяется против России, хочет загнать ее в угол и расправиться с ней... Запад готовится к крестовому походу", - сказал Тюрмер. Политик отметил, что подобным образом на армии Наполеона и Гитлера работала военная промышленность западных стран, а их граждане воевали против России. "Европа живет с верой, что сможет победить Россию. И верит, что цена будет невысокой, не будет потерь. Но мы знаем, что ситуация совершенно обратная. Россия подготовилась к обороне. Русские не хотят войны, но ясно сказали миру, если на них нападут и загонят в угол, то они будут защищаться всеми средствами", - заявил он. Глава партии также раскритиковал готовящийся в Швейцарии саммит по Украине, поскольку "единственным честным миром может быть мир, заключенный не против России, а с ней, и большинство стран это понимают". У Европы есть "историческая возможность заключить справедливый мир с Россией и создать новый миропорядок, где правит не та или иная держава, а участники сотрудничают, уважают интересы, традиции и обычаи друг друга", добавил он. "Россия забирает назад то, что исторически было ее. То, где русские люди жили и живут сейчас. Время после падения социализма для русских означало то, что для нас означает Трианонский договор 1920 года. На Украине оказались 8 миллионов русских людей, в странах Балтии – почти 2 миллиона русских. Россия хочет исправить эту историческую несправедливость... но ей не нужно ни сантиметра территории Европы", - сказал Тюрмер. По его словам, правительство Венгрии сейчас взяло на себя трудную задачу - отстоять независимость страны и не дать втянуть ее в новый европейский конфликт. Политик также приветствовал то, что нарративы венгерских властей о необходимости остаться в стороне от войны, которую готовит НАТО, пересекаются с позицией Венгерской рабочей партии. В субботу в Будапеште прошел "марш мира" против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе, где приняли участие несколько сотен человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к собравшимся, заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после добавил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к Третьей мировой войне.
https://ria.ru/20240601/protest-1949881981.html
https://ria.ru/20240605/siyyarto-1950600057.html
https://ria.ru/20240604/vengriya-1950386444.html
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в мире, россия, венгрия, европа, нато, евросоюз, запад
В мире, Россия, Венгрия, Европа, НАТО, Евросоюз, Запад
В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России

Политик Тюрмер: Запад готовит крестовый поход на Россию, как Наполеон и Гитлер

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Запад готовит крестовый поход против России, подобно Наполеону и Гитлеру, в то время как Россия восстанавливает историческую несправедливость, защищая своих граждан, которые оказались за границей после распада Советского Союза, заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Венгерская рабочая партия в среду провела митинг в центре Будапешта, где выступила против втягивания Венгрии в новый конфликт в Европе, который готовит Запад, а также представила своих кандидатов на выборах в органы самоуправления районов венгерской столицы, которые пройдут в воскресенье.
Акция Марш мира в Будапеште против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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"Еще никогда в венгерской истории не было выборов, когда мы были бы настолько близки к угрозе войны, в том числе атомной. И это не правительственная пропаганда, это реальность. НАТО объединяется против России, хочет загнать ее в угол и расправиться с ней... Запад готовится к крестовому походу", - сказал Тюрмер.
Политик отметил, что подобным образом на армии Наполеона и Гитлера работала военная промышленность западных стран, а их граждане воевали против России. "Европа живет с верой, что сможет победить Россию. И верит, что цена будет невысокой, не будет потерь. Но мы знаем, что ситуация совершенно обратная. Россия подготовилась к обороне. Русские не хотят войны, но ясно сказали миру, если на них нападут и загонят в угол, то они будут защищаться всеми средствами", - заявил он.
Глава партии также раскритиковал готовящийся в Швейцарии саммит по Украине, поскольку "единственным честным миром может быть мир, заключенный не против России, а с ней, и большинство стран это понимают". У Европы есть "историческая возможность заключить справедливый мир с Россией и создать новый миропорядок, где правит не та или иная держава, а участники сотрудничают, уважают интересы, традиции и обычаи друг друга", добавил он.
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Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
Вчера, 11:11
"Россия забирает назад то, что исторически было ее. То, где русские люди жили и живут сейчас. Время после падения социализма для русских означало то, что для нас означает Трианонский договор 1920 года. На Украине оказались 8 миллионов русских людей, в странах Балтии – почти 2 миллиона русских. Россия хочет исправить эту историческую несправедливость... но ей не нужно ни сантиметра территории Европы", - сказал Тюрмер.
По его словам, правительство Венгрии сейчас взяло на себя трудную задачу - отстоять независимость страны и не дать втянуть ее в новый европейский конфликт. Политик также приветствовал то, что нарративы венгерских властей о необходимости остаться в стороне от войны, которую готовит НАТО, пересекаются с позицией Венгерской рабочей партии.
В субботу в Будапеште прошел "марш мира" против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе, где приняли участие несколько сотен человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к собравшимся, заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после добавил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к Третьей мировой войне.
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У Венгрии есть шанс избежать новой войны в Европе, считает Орбан
4 июня, 13:36
 
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