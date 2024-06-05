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Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян - РИА Новости, 05.06.2024
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Туризм
 
05:33 05.06.2024 (обновлено: 05:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950548447.html
Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян
Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян - РИА Новости, 05.06.2024
Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян
Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:33
2024-06-05T05:46
туризм
россия
турция
москва
алексей ерхов
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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры и туризма Турции. Ранее источник в одном из частных банков в Анкаре заявил РИА Новости, что банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике. При этом газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)", - сказал собеседник агентства. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950547327.html
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
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россия, турция, москва, алексей ерхов
Туризм, Россия, Турция, Москва, Алексей Ерхов
Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян

Турция ведет работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов

© AP Photo / Francisco SecoЛюди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры и туризма Турции.
Ранее источник в одном из частных банков в Анкаре заявил РИА Новости, что банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике. При этом газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году
05:16
"Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)", - сказал собеседник агентства.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией
22 апреля, 04:11
 
ТуризмРоссияТурцияМоскваАлексей Ерхов
 
 
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