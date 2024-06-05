https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950548447.html

Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян

Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян - РИА Новости, 05.06.2024

Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян

Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:33

2024-06-05T05:33

2024-06-05T05:46

туризм

россия

турция

москва

алексей ерхов

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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры и туризма Турции. Ранее источник в одном из частных банков в Анкаре заявил РИА Новости, что банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике. При этом газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)", - сказал собеседник агентства. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950547327.html

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

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россия, турция, москва, алексей ерхов