Источник: Турция работает над устранением проблем с оплатой у россиян
Турция ведет работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов
© AP Photo / Francisco SecoЛюди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры и туризма Турции.
Ранее источник в одном из частных банков в Анкаре заявил РИА Новости, что банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике. При этом газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)", - сказал собеседник агентства.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.