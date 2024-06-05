https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950547327.html
Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году
Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024
Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году
Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:16
2024-06-05T05:16
2024-06-05T05:45
туризм
турция
россия
алексей ерхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg
АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "В статистике российских туристов нет значительных изменений по сравнению с предыдущими годами. Ожидается, что российские туристы приедут в Турцию в 2024 году со статистикой, аналогичной предыдущим годам", - заявил собеседник агентства. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.
https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947561186.html
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f7344d8a4556870452d5e1ce0a0855d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, алексей ерхов
Туризм, Турция, Россия, Алексей Ерхов
Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году
Власти Турции не ожидают снижения числа российских туристов в 2024 году
АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"В статистике российских туристов нет значительных изменений по сравнению с предыдущими годами. Ожидается, что российские туристы приедут в Турцию в 2024 году со статистикой, аналогичной предыдущим годам", - заявил собеседник агентства.
Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов
.