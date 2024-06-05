https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950547327.html

Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году

Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024

Источник: в Турции не ожидают снижения числа туристов из России в 2024 году

Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:16

2024-06-05T05:16

2024-06-05T05:45

туризм

турция

россия

алексей ерхов

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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "В статистике российских туристов нет значительных изменений по сравнению с предыдущими годами. Ожидается, что российские туристы приедут в Турцию в 2024 году со статистикой, аналогичной предыдущим годам", - заявил собеседник агентства. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.

https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947561186.html

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турция

россия

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турция, россия, алексей ерхов