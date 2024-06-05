https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС - РИА Новости, 05.06.2024
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:00
2024-06-05T08:00
2024-06-05T14:05
аналитика
турция
россия
китай
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
брикс
нато
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По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество. Но сейчас, похоже, турки определились, в каком стуле находятся сокровища, перед которыми меркнут бриллианты тещи Кисы Воробьянинова, — и стул этот находится за круглым столом БРИКС.Вчера во время своего визита в Китай глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция приняла решение добиваться своего принятия в БРИКС и для обсуждения этого шага он намерен посетить встречу глав МИД стран — участниц объединения, которая пройдет 10-11 июня в Нижнем Новгороде.Сказать, что слова высокого представителя Турции вызвали на Западе негатив, — не сказать ничего. Уровень желчи и кислотности в комментариях официальных лиц зашкалил до такой степени, что скисли все сливки, заготовленные для торжественного банкета по случаю скорого "мирного саммита" в Швейцарии.Если раньше все громкие демарши Турции были орудием для шантажа Запада и жесточайшей торговли для получения всех возможных бонусов, к чему, в общем, все привыкли ("Турция, сэр!"), то сейчас есть все признаки того, что турки наконец выбрали поезд, который должен их с комфортом привезти в светлое неоосманское будущее.О том, что они уже сдали свой просроченный билет в ЕС, глава турецкого МИД сказал прямым текстом: "БРИКС может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу, заявку на вступление в который Анкара подала еще в апреле 1987 года". И это заявление — в этот раз несравнимо более серьезное, чем традиционное "я ушла из дому, ухожу к другому, к обеду не жди, твой суслик".К решению попроситься в БРИКС Турция шла достаточно долго, тщательно изучая ситуацию, статистику, внутреннюю динамику в организации и отслеживая глобальные политические, военные и экономические тренды. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в первый раз официально сообщил о желании Турции присоединиться к БРИКС еще в июле 2018 года на полях саммита объединения в Йоханнесбурге, и президент России Владимир Путин тогда сказал, что Анкара может присоединиться к БРИКС в 2022-м.В 2022 году, после начала СВО, Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, что останется от России и какой стул окажется мягче.И вышло так, что после двух лет фактически горячей войны с коллективным Западом стало понятно, что наша страна не просто не сломалась, а стала еще сильнее и для Турции дружить с Россией оказалось не в пример спокойнее и выгоднее, чем с Западом (маленький пример: объем взаимной торговли между Россией и Турцией только в первые шесть месяцев СВО рванул чуть ли не на 50 процентов, а на данный момент, по признанию турецкой деловой газеты Dünya, склады страны еле справляются с объемами из-за импорта из Европы и Дальнего Востока, перенаправляемого в Россию).Но главное — лидеры Турецкой Республики внезапно осознали, что они наблюдают неуклонный и бесповоротный коллапс старого, однополярного мира и западной гегемонии, к которой они пытались безуспешно присоединиться в течение 30 лет. Перед ними ненадолго распахнулось окно возможностей, за которым раскинулись перспективы, о которых грезили многие поколения турецких руководителей.БРИКС за время своего существования более чем убедительно доказало свою устойчивость и выгодность для своих членов, которая в процессе фрагментации и разрушения западоцентричных экономической и политической систем будет только увеличиваться, что подчеркивается очередью на вступление из почти 30 государств. Вот лишь несколько цифр из "Ежегодника юного политолога": площадь территории стран БРИКС и стран "Большой семерки" — 33,9 процента против 16,1; численность населения — 45,2 процента против 9,7; ВВП по паритету покупательной способности — 36,7 процента против 29,6; промышленное производство — 39,3 процента против 31,2; производство пшеницы — 44,7 процента против 19,7. И важнее всего то, что БРИКС — это не жесткая структура, а своего рода экономический клуб, где должно быть выгодно всем вне зависимости от конкретной политической системы, где государства-члены уважают суверенитет друг друга, не лезут во внутренние дела друг друга и действуют в своих и общих интересах, оставаясь независимыми и суверенными, то есть не делегируя никому часть своего суверенитета за какие-то плюшки. Для современного мира — это сверхинновационная формула.Для Турции же членство в БРИКС — это шанс удовлетворить жгучие амбиции и реализовать свою розовую мечту стать "мировым брокером". Республика уже сейчас (при самом активном участии России) идет к своему превращению в крупнейший региональный топливно-энергетический хаб, который сможет стать центром перераспределения газовых потоков между Россией и странами Европы и Азии, предоставив колоссальные финансовые преимущества и усилив влияние Турции в мире.Но Анкара считает, что со вступлением в БРИКС на фоне "большого мирового передела" она может получить гораздо больше. Во время визита в Китай глава МИД Турции Фидан многократно подчеркивал, что Турция и Китай — это "две великие цивилизации", которые "играют все большую роль в решении глобальных проблем благодаря своей активной и ориентированной на результат внешней политике". В переводе на русский это звучит так: "Мы имеем полное право быть в числе главных "больших парней" и делать глобальную политику и экономику, а не ждать в предбаннике ЕС".Чтобы занять за столом БРИКС заветный стул со шкатулкой, руководство Турции себя талантливо "продает". Например, господин Фидан в Китае заявил, что "геостратегическое положение Турции и обширные торговые связи обеспечивают свободный и легкий доступ к рынку стоимостью 28 триллионов долларов США и населением около 1,5 миллиарда человек, простирающемуся от Европы до Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, и все это в пределах четырехчасового перелета". Нравится? Где тогда получить членский билет?А чтобы не было сомнений по поводу параллельного членства Турции в НАТО, турки специально вчера выпустили заявление, озвученное главой Управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттина Алтуна: "Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет". Перевод: НАТО или не НАТО, но мы будем делать только то, что выгодно нам, не волнуйтесь.Ясное дело, что впечатляющие пируэты Турции не остались без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что "Россия приветствует живой интерес ряда стран к формату БРИКС, в том числе и со стороны Турции". Но БРИКС — это не трамвай, куда можно заскочить на ходу, то есть будем посмотреть: "Конечно, организация вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех заинтересованных стран, но БРИКС заинтересован в поддержании контактов со всеми заинтересованными государствами".Это означает, что решение о принятии Турции в БРИКС будет приниматься исключительно на основе реальных дел, а не красивых слов и с учетом всех рисков. И если турки, вопреки обыкновению, опять не начнут скакать по стульям, то вполне возможно, что в обозримом будущем мы услышим о появлении нового члена в БРИКС, а ЕС и НАТО получат очередной болезненный удар.
https://ria.ru/20240604/briks-1950356893.html
https://ria.ru/20240604/peskov-1950365015.html
https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html
https://ria.ru/20240604/peskov-1950367565.html
https://ria.ru/20240427/nato-1942680581.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, турция, россия, китай, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, евросоюз
Аналитика, Турция, Россия, Китай, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, НАТО, Евросоюз
По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество. Но сейчас, похоже, турки определились, в каком стуле находятся сокровища, перед которыми меркнут бриллианты тещи Кисы Воробьянинова, — и стул этот находится за круглым столом БРИКС.
Вчера во время своего визита в Китай глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция приняла решение добиваться своего принятия в БРИКС и для обсуждения этого шага он намерен посетить встречу глав МИД стран — участниц объединения, которая пройдет 10-11 июня в Нижнем Новгороде.
Сказать, что слова высокого представителя Турции вызвали на Западе негатив, — не сказать ничего. Уровень желчи и кислотности в комментариях официальных лиц зашкалил до такой степени, что скисли все сливки, заготовленные для торжественного банкета по случаю скорого "мирного саммита" в Швейцарии.
Если раньше все громкие демарши Турции были орудием для шантажа Запада и жесточайшей торговли для получения всех возможных бонусов, к чему, в общем, все привыкли ("Турция, сэр!"), то сейчас есть все признаки того, что турки наконец выбрали поезд, который должен их с комфортом привезти в светлое неоосманское будущее.
О том, что они уже сдали свой просроченный билет в ЕС, глава турецкого МИД сказал прямым текстом: "БРИКС может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу, заявку на вступление в который Анкара подала еще в апреле 1987 года". И это заявление — в этот раз несравнимо более серьезное, чем традиционное "я ушла из дому, ухожу к другому, к обеду не жди, твой суслик".
К решению попроситься в БРИКС Турция шла достаточно долго, тщательно изучая ситуацию, статистику, внутреннюю динамику в организации и отслеживая глобальные политические, военные и экономические тренды. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в первый раз официально сообщил о желании Турции присоединиться к БРИКС еще в июле 2018 года на полях саммита объединения в Йоханнесбурге, и президент России Владимир Путин тогда сказал, что Анкара может присоединиться к БРИКС в 2022-м.
В 2022 году, после начала СВО, Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, что останется от России и какой стул окажется мягче.
И вышло так, что после двух лет фактически горячей войны с коллективным Западом стало понятно, что наша страна не просто не сломалась, а стала еще сильнее и для Турции дружить с Россией оказалось не в пример спокойнее и выгоднее, чем с Западом (маленький пример: объем взаимной торговли между Россией и Турцией только в первые шесть месяцев СВО рванул чуть ли не на 50 процентов, а на данный момент, по признанию турецкой деловой газеты Dünya, склады страны еле справляются с объемами из-за импорта из Европы и Дальнего Востока, перенаправляемого в Россию).
Но главное — лидеры Турецкой Республики внезапно осознали, что они наблюдают неуклонный и бесповоротный коллапс старого, однополярного мира и западной гегемонии, к которой они пытались безуспешно присоединиться в течение 30 лет. Перед ними ненадолго распахнулось окно возможностей, за которым раскинулись перспективы, о которых грезили многие поколения турецких руководителей.
БРИКС за время своего существования более чем убедительно доказало свою устойчивость и выгодность для своих членов, которая в процессе фрагментации и разрушения западоцентричных экономической и политической систем будет только увеличиваться, что подчеркивается очередью на вступление из почти 30 государств. Вот лишь несколько цифр из "Ежегодника юного политолога": площадь территории стран БРИКС и стран "Большой семерки" — 33,9 процента против 16,1; численность населения — 45,2 процента против 9,7; ВВП по паритету покупательной способности — 36,7 процента против 29,6; промышленное производство — 39,3 процента против 31,2; производство пшеницы — 44,7 процента против 19,7. И важнее всего то, что БРИКС — это не жесткая структура, а своего рода экономический клуб, где должно быть выгодно всем вне зависимости от конкретной политической системы, где государства-члены уважают суверенитет друг друга, не лезут во внутренние дела друг друга и действуют в своих и общих интересах, оставаясь независимыми и суверенными, то есть не делегируя никому часть своего суверенитета за какие-то плюшки. Для современного мира — это сверхинновационная формула.
Для Турции же членство в БРИКС — это шанс удовлетворить жгучие амбиции и реализовать свою розовую мечту стать "мировым брокером". Республика уже сейчас (при самом активном участии России) идет к своему превращению в крупнейший региональный топливно-энергетический хаб, который сможет стать центром перераспределения газовых потоков между Россией и странами Европы и Азии, предоставив колоссальные финансовые преимущества и усилив влияние Турции в мире.
Но Анкара считает, что со вступлением в БРИКС на фоне "большого мирового передела" она может получить гораздо больше. Во время визита в Китай глава МИД Турции Фидан многократно подчеркивал, что Турция и Китай — это "две великие цивилизации", которые "играют все большую роль в решении глобальных проблем благодаря своей активной и ориентированной на результат внешней политике". В переводе на русский это звучит так: "Мы имеем полное право быть в числе главных "больших парней" и делать глобальную политику и экономику, а не ждать в предбаннике ЕС".
Чтобы занять за столом БРИКС заветный стул со шкатулкой, руководство Турции себя талантливо "продает". Например, господин Фидан в Китае заявил, что "геостратегическое положение Турции и обширные торговые связи обеспечивают свободный и легкий доступ к рынку стоимостью 28 триллионов долларов США и населением около 1,5 миллиарда человек, простирающемуся от Европы до Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, и все это в пределах четырехчасового перелета". Нравится? Где тогда получить членский билет?
А чтобы не было сомнений по поводу параллельного членства Турции в НАТО, турки специально вчера выпустили заявление, озвученное главой Управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттина Алтуна: "Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет". Перевод: НАТО или не НАТО, но мы будем делать только то, что выгодно нам, не волнуйтесь.
Ясное дело, что впечатляющие пируэты Турции не остались без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что "Россия приветствует живой интерес ряда стран к формату БРИКС, в том числе и со стороны Турции". Но БРИКС — это не трамвай, куда можно заскочить на ходу, то есть будем посмотреть: "Конечно, организация вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех заинтересованных стран, но БРИКС заинтересован в поддержании контактов со всеми заинтересованными государствами".
Это означает, что решение о принятии Турции в БРИКС будет приниматься исключительно на основе реальных дел, а не красивых слов и с учетом всех рисков. И если турки, вопреки обыкновению, опять не начнут скакать по стульям, то вполне возможно, что в обозримом будущем мы услышим о появлении нового члена в БРИКС, а ЕС и НАТО получат очередной болезненный удар.