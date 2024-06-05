https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС

Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС - РИА Новости, 05.06.2024

Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС

По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:00

2024-06-05T14:05

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По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество. Но сейчас, похоже, турки определились, в каком стуле находятся сокровища, перед которыми меркнут бриллианты тещи Кисы Воробьянинова, — и стул этот находится за круглым столом БРИКС.Вчера во время своего визита в Китай глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция приняла решение добиваться своего принятия в БРИКС и для обсуждения этого шага он намерен посетить встречу глав МИД стран — участниц объединения, которая пройдет 10-11 июня в Нижнем Новгороде.Сказать, что слова высокого представителя Турции вызвали на Западе негатив, — не сказать ничего. Уровень желчи и кислотности в комментариях официальных лиц зашкалил до такой степени, что скисли все сливки, заготовленные для торжественного банкета по случаю скорого "мирного саммита" в Швейцарии.Если раньше все громкие демарши Турции были орудием для шантажа Запада и жесточайшей торговли для получения всех возможных бонусов, к чему, в общем, все привыкли ("Турция, сэр!"), то сейчас есть все признаки того, что турки наконец выбрали поезд, который должен их с комфортом привезти в светлое неоосманское будущее.О том, что они уже сдали свой просроченный билет в ЕС, глава турецкого МИД сказал прямым текстом: "БРИКС может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу, заявку на вступление в который Анкара подала еще в апреле 1987 года". И это заявление — в этот раз несравнимо более серьезное, чем традиционное "я ушла из дому, ухожу к другому, к обеду не жди, твой суслик".К решению попроситься в БРИКС Турция шла достаточно долго, тщательно изучая ситуацию, статистику, внутреннюю динамику в организации и отслеживая глобальные политические, военные и экономические тренды. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в первый раз официально сообщил о желании Турции присоединиться к БРИКС еще в июле 2018 года на полях саммита объединения в Йоханнесбурге, и президент России Владимир Путин тогда сказал, что Анкара может присоединиться к БРИКС в 2022-м.В 2022 году, после начала СВО, Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, что останется от России и какой стул окажется мягче.И вышло так, что после двух лет фактически горячей войны с коллективным Западом стало понятно, что наша страна не просто не сломалась, а стала еще сильнее и для Турции дружить с Россией оказалось не в пример спокойнее и выгоднее, чем с Западом (маленький пример: объем взаимной торговли между Россией и Турцией только в первые шесть месяцев СВО рванул чуть ли не на 50 процентов, а на данный момент, по признанию турецкой деловой газеты Dünya, склады страны еле справляются с объемами из-за импорта из Европы и Дальнего Востока, перенаправляемого в Россию).Но главное — лидеры Турецкой Республики внезапно осознали, что они наблюдают неуклонный и бесповоротный коллапс старого, однополярного мира и западной гегемонии, к которой они пытались безуспешно присоединиться в течение 30 лет. Перед ними ненадолго распахнулось окно возможностей, за которым раскинулись перспективы, о которых грезили многие поколения турецких руководителей.БРИКС за время своего существования более чем убедительно доказало свою устойчивость и выгодность для своих членов, которая в процессе фрагментации и разрушения западоцентричных экономической и политической систем будет только увеличиваться, что подчеркивается очередью на вступление из почти 30 государств. Вот лишь несколько цифр из "Ежегодника юного политолога": площадь территории стран БРИКС и стран "Большой семерки" — 33,9 процента против 16,1; численность населения — 45,2 процента против 9,7; ВВП по паритету покупательной способности — 36,7 процента против 29,6; промышленное производство — 39,3 процента против 31,2; производство пшеницы — 44,7 процента против 19,7. И важнее всего то, что БРИКС — это не жесткая структура, а своего рода экономический клуб, где должно быть выгодно всем вне зависимости от конкретной политической системы, где государства-члены уважают суверенитет друг друга, не лезут во внутренние дела друг друга и действуют в своих и общих интересах, оставаясь независимыми и суверенными, то есть не делегируя никому часть своего суверенитета за какие-то плюшки. Для современного мира — это сверхинновационная формула.Для Турции же членство в БРИКС — это шанс удовлетворить жгучие амбиции и реализовать свою розовую мечту стать "мировым брокером". Республика уже сейчас (при самом активном участии России) идет к своему превращению в крупнейший региональный топливно-энергетический хаб, который сможет стать центром перераспределения газовых потоков между Россией и странами Европы и Азии, предоставив колоссальные финансовые преимущества и усилив влияние Турции в мире.Но Анкара считает, что со вступлением в БРИКС на фоне "большого мирового передела" она может получить гораздо больше. Во время визита в Китай глава МИД Турции Фидан многократно подчеркивал, что Турция и Китай — это "две великие цивилизации", которые "играют все большую роль в решении глобальных проблем благодаря своей активной и ориентированной на результат внешней политике". В переводе на русский это звучит так: "Мы имеем полное право быть в числе главных "больших парней" и делать глобальную политику и экономику, а не ждать в предбаннике ЕС".Чтобы занять за столом БРИКС заветный стул со шкатулкой, руководство Турции себя талантливо "продает". Например, господин Фидан в Китае заявил, что "геостратегическое положение Турции и обширные торговые связи обеспечивают свободный и легкий доступ к рынку стоимостью 28 триллионов долларов США и населением около 1,5 миллиарда человек, простирающемуся от Европы до Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, и все это в пределах четырехчасового перелета". Нравится? Где тогда получить членский билет?А чтобы не было сомнений по поводу параллельного членства Турции в НАТО, турки специально вчера выпустили заявление, озвученное главой Управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттина Алтуна: "Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет". Перевод: НАТО или не НАТО, но мы будем делать только то, что выгодно нам, не волнуйтесь.Ясное дело, что впечатляющие пируэты Турции не остались без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что "Россия приветствует живой интерес ряда стран к формату БРИКС, в том числе и со стороны Турции". Но БРИКС — это не трамвай, куда можно заскочить на ходу, то есть будем посмотреть: "Конечно, организация вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех заинтересованных стран, но БРИКС заинтересован в поддержании контактов со всеми заинтересованными государствами".Это означает, что решение о принятии Турции в БРИКС будет приниматься исключительно на основе реальных дел, а не красивых слов и с учетом всех рисков. И если турки, вопреки обыкновению, опять не начнут скакать по стульям, то вполне возможно, что в обозримом будущем мы услышим о появлении нового члена в БРИКС, а ЕС и НАТО получат очередной болезненный удар.

https://ria.ru/20240604/briks-1950356893.html

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https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html

https://ria.ru/20240604/peskov-1950367565.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, турция, россия, китай, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, евросоюз