https://ria.ru/20240605/tsvety-1949666299.html
Цветастый бум: какие цветы украсят московские клумбы летом 2024 года
Цветастый бум: какие цветы украсят московские клумбы летом 2024 года - РИА Новости, 05.06.2024
Цветастый бум: какие цветы украсят московские клумбы летом 2024 года
Лето в этом году начинается солнечно и красочно: на столичных клумбах уже отцвели тюльпаны и совсем скоро появятся ковры из самых разных цветов. РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:00
2024-06-05T09:00
2024-06-05T12:31
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Лето в этом году начинается солнечно и красочно: на столичных клумбах уже отцвели тюльпаны и совсем скоро появятся ковры из самых разных цветов. РИА Новости узнало у специалистов ГБУ "Озеленение", какие растения подготовлены в этом году для цветочного оформления города, как их выращивают, закаливают и отгружают в городКрасота в миллионахЕжегодно сотрудники ГБУ "Озеленение" выращивают цветы и кустарники, которые будут украшать московские клумбы в летний сезон. В этом году жители и гости столицы будут любоваться около 35 миллионами однолетних растений, среди которых петуния крупноцветковая, бегония изящная, бегония клубневая, цинерария и бархатцы. В число однолетников входят ампельные растения — это цветы для подвесных кашпо и вазонов.Высадку цветов в городе, по словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, начинают в 20-х числах апреля с двулетников, в частности с трехцветной рогатой виолы. Затем, с конца мая высаживаются однолетние цветы.Адаптация и закалкаВсе растения перед высадкой на городские клумбы проходят несколько обязательных этапов.Сначала рассаду высеивают на посевном пикировочном комплексе, а затем саженцы проходят доращивание в теплицах, оснащенных теплыми стеллажами. Вырастить здоровые цветы помогают системы досвечивания, подкормки и терморегулирования, которые контролируют температуру в каждой теплице. Контроль температуры в каждой теплице помогает выращивать различные растения: однолетние, двулетние, многолетние.Специалисты начинают посев виолы в октябре-ноябре. Цветы растут при низкой температуре, а в начале апреля рассаду переносят на открытые площадки, чтобы закалить и подготовить к высадке. Важно, чтобы виола была окрепшей и смогла перенести колебания температур в городских условиях.На открытых площадках проходят адаптацию и однолетние растения. Они привыкают к солнцу, ветру, температурным изменениям, а значит становятся крепче и могут радовать жителей Москвы весь сезон.Подготовленную цветущую рассаду ГБУ "Озеленение" передает специалистам жилищно-коммунального хозяйства для посадки в цветники. В случае, если какая-то клумба будет нуждаться в подсадке, ГБУ "Озеленение" подготовит необходимые растения.Яркие краски летаАссортимент цветов состоит из тех растений, которые лучше всего чувствуют себя в городской среде. В их число входят петуния крупноцветковая, бегония изящная, бегония клубневая, цинерария, бархатцы. Для создания более объемной композиции добавляют сальвию, вербену, целозию, агератум. Всего специалисты выращивают 125 видов и сортов однолетней рассады. Для каркаса рисунка используются многолетние растения, которых насчитывается около 140 видов и сортов."Ассортимент ежегодно меняется только в количественном соотношении. Это зависит от того, какой рисунок спроектировали дизайнеры на той или иной клумбе", – уточняет Назарова.Для цветочного оформления клумб на городских территориях используются также многолетники. Несмотря на кратковременный период цветения около двух-трех недель, они притягивают внимание и украшают столицу своей формой и листвой долгое время, создают каркас для декорирования.Задел на следующий годПосле высадки всех однолетников начинается высадка многолетних растений. А в конце октября – начале ноября приступают к подготовке тюльпанов на будущий год. Всего их планируется посадить около 15 миллионов.
https://ria.ru/20240511/viola-1945224879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, цветы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Благоустройство, Цветы, Комплекс городского хозяйства Москвы
Лето в этом году начинается солнечно и красочно: на столичных клумбах уже отцвели тюльпаны и совсем скоро появятся ковры из самых разных цветов. РИА Новости узнало у специалистов ГБУ "Озеленение", какие растения подготовлены в этом году для цветочного оформления города, как их выращивают, закаливают и отгружают в город
Ежегодно сотрудники ГБУ "Озеленение" выращивают цветы и кустарники, которые будут украшать московские клумбы в летний сезон. В этом году жители и гости столицы будут любоваться около 35 миллионами однолетних растений, среди которых петуния крупноцветковая, бегония изящная, бегония клубневая, цинерария и бархатцы. В число однолетников входят ампельные растения — это цветы для подвесных кашпо и вазонов.
Высадку цветов в городе, по словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, начинают в 20-х числах апреля с двулетников, в частности с трехцветной рогатой виолы. Затем, с конца мая высаживаются однолетние цветы.
Все растения перед высадкой на городские клумбы проходят несколько обязательных этапов.
Сначала рассаду высеивают на посевном пикировочном комплексе, а затем саженцы проходят доращивание в теплицах, оснащенных теплыми стеллажами. Вырастить здоровые цветы помогают системы досвечивания, подкормки и терморегулирования, которые контролируют температуру в каждой теплице. Контроль температуры в каждой теплице помогает выращивать различные растения: однолетние, двулетние, многолетние.
Специалисты начинают посев виолы в октябре-ноябре. Цветы растут при низкой температуре, а в начале апреля рассаду переносят на открытые площадки, чтобы закалить и подготовить к высадке. Важно, чтобы виола была окрепшей и смогла перенести колебания температур в городских условиях.
На открытых площадках проходят адаптацию и однолетние растения. Они привыкают к солнцу, ветру, температурным изменениям, а значит становятся крепче и могут радовать жителей Москвы
весь сезон.
Подготовленную цветущую рассаду ГБУ "Озеленение" передает специалистам жилищно-коммунального хозяйства для посадки в цветники. В случае, если какая-то клумба будет нуждаться в подсадке, ГБУ "Озеленение" подготовит необходимые растения.
Ассортимент цветов состоит из тех растений, которые лучше всего чувствуют себя в городской среде. В их число входят петуния крупноцветковая, бегония изящная, бегония клубневая, цинерария, бархатцы. Для создания более объемной композиции добавляют сальвию, вербену, целозию, агератум. Всего специалисты выращивают 125 видов и сортов однолетней рассады. Для каркаса рисунка используются многолетние растения, которых насчитывается около 140 видов и сортов.
Бегония. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
1 из 5
Пеларгония. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
2 из 5
Петуния. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
3 из 5
Вербена. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
4 из 5
Лобелия. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
5 из 5
Бегония. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
1 из 5
Пеларгония. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
2 из 5
Петуния. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
3 из 5
Вербена. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
4 из 5
Лобелия. Выращивание и подготовка цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ "Озеленение" для высадки в городские клумбы в Москве.
5 из 5
«
"Ассортимент ежегодно меняется только в количественном соотношении. Это зависит от того, какой рисунок спроектировали дизайнеры на той или иной клумбе", – уточняет Назарова.
Для цветочного оформления клумб на городских территориях используются также многолетники. Несмотря на кратковременный период цветения около двух-трех недель, они притягивают внимание и украшают столицу своей формой и листвой долгое время, создают каркас для декорирования.
После высадки всех однолетников начинается высадка многолетних растений. А в конце октября – начале ноября приступают к подготовке тюльпанов на будущий год. Всего их планируется посадить около 15 миллионов.