https://ria.ru/20240605/trevoga-1950709484.html

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2024

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:46

украина

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в среду тревога была объявлена на всей территории Украины в 7 утра и в 13.25 мск, позднее ее отменили.По данным ресурса, с 15. 35 воздушная тревога снова звучит на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html

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украина, в мире, вооруженные силы рф