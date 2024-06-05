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Путин прокомментировал траты США на военные базы - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:22 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html
Путин прокомментировал траты США на военные базы
Путин прокомментировал траты США на военные базы - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прокомментировал траты США на военные базы
Президент России Владимир Путин заявил, что США тратят много средств на содержание военных баз, это огромные расходы, а воровство там безграничное. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:22
2024-06-05T23:22
пмэф-2024
россия
сша
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США тратят много средств на содержание военных баз, это огромные расходы, а воровство там безграничное. "Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что, если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950835945.html
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россия, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, США, Владимир Путин
Путин прокомментировал траты США на военные базы

Путин о тратах США на военные базы: расходы огромные, воровство безграничное

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США тратят много средств на содержание военных баз, это огромные расходы, а воровство там безграничное.
«
"Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что, если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
США тратят на оборону больше всех стран мира, заявил Путин
Вчера, 23:16
 
ПМЭФ-2024РоссияСШАВладимир Путин
 
 
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