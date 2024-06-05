https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html
Путин прокомментировал траты США на военные базы
Путин прокомментировал траты США на военные базы - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прокомментировал траты США на военные базы
Президент России Владимир Путин заявил, что США тратят много средств на содержание военных баз, это огромные расходы, а воровство там безграничное. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:22
2024-06-05T23:22
2024-06-05T23:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США тратят много средств на содержание военных баз, это огромные расходы, а воровство там безграничное. "Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что, если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950835945.html
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россия, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, США, Владимир Путин
Путин прокомментировал траты США на военные базы
Путин о тратах США на военные базы: расходы огромные, воровство безграничное