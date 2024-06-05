https://ria.ru/20240605/tekhnologii-1950825993.html

Челябинская область представит на ПМЭФ "зеленые" технологии

Челябинская область представит на ПМЭФ "зеленые" технологии - РИА Новости, 05.06.2024

Челябинская область представит на ПМЭФ "зеленые" технологии

Челябинская область представит на проходящем в Петербурге ПМЭФ-2024 ряд проектов, направленных на защиту окружающей среды; регион также планирует подписать... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:27

2024-06-05T22:27

2024-06-05T22:27

пмэф-2024

общество

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Челябинская область представит на проходящем в Петербурге ПМЭФ-2024 ряд проектов, направленных на защиту окружающей среды; регион также планирует подписать инвестсоглашения в рамках развития экотехнологий, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Текслер. Открытие форума совпало со Всемирным днем окружающей среды, которой в Челябинской области – одному из ведущих промышленных регионов страны – сегодня уделяется особое внимание. Текслер, взявший экотему под личный контроль, рассказал на площадке форума о "зеленых" энергосберегающих проектах, реализуемых на территории Челябинской области. "Все, что мы делаем в части развития наших производств в регионе, связано с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Вы знаете, что, когда президент в 2019 году объявил проект "Экология", мы уже попали в список 12 городов – самых проблемных в этом отношении. То есть на нас обратили особое внимание. Президент тогда поставил задачу на 20 процентов сократить выбросы. Вот первый город из этого списка, который выполнил ее, это Челябинск. А сегодня мы уже сократили выбросы больше чем на 40%", - уточнил Текслер. По его словам, актуальная экоповестка касается и промышленных предприятий, и устранения свалок, и переработки отходов. В частности, губернатор рассказал о том, что бывшая свалка в центре Челябинска превратилась сегодня не только в зеленый холм, но и в тепличное хозяйство, где выращивают цветы для города. "Свалка в центре города выбрасывала огромное количество самых вредных веществ. Но мы ее рекультивировали, и сейчас там зеленый холм, где мы достраиваем теплицу и уже выращиваем цветы для города. Получилась интересная история: тепло, которое выделяется благодаря процессу рекультивации, в том числе за счет газов, подогревает теплицы, где выращивают цветы, которые будут украшать город. То есть из ужаса, эпицентр которого долгое время находился прямо в центре города – эта свалка еще и постоянно горела, потому что для этого, так сказать, были созданы все условия, родилась красивая история с выращиванием цветов", - поделился Текслер. В продолжении разговора о защите окружающей среды и "зеленых" технологиях глава региона рассказал о строящемся технопарке для переработки отходов. "Мы строим самый современный технопарк. Мы и так уже одни из лидеров в части переработки: почти 100% отходов сортируем, много что перерабатываем, но вот строим еще и большой технопарк с федеральным экооператором, где будут применяться современные технологии, в том числе и наших челябинских компаний. Для меня это, скажу честно, одно из самых важных направлений. Все знают Челябинск как промышленный регион. Я сам из металлургического района города – дом, где я жил, находился в нескольких сотнях метров от проходной Челябинского металлургического завода, поэтому понимаю, какой имидж сложился у области еще с советских времен, и почему работа в данном направлении должна быть ключевой", - подчеркнул Текслер. Он также добавил, что в Челябинске создали первую в стране систему онлайн-мониторинга воздуха. "В рамках нового национального экопроекта у нас уже будут опыт перенимать. И жители других городов тоже смогут видеть онлайн состояние воздуха. Наш опыт стимулирует регионы взаимодействовать с нами, с нашими компаниями, чья деятельность связана с переработкой отходов и защитными технологиями. И я надеюсь, что и здесь, на форуме, мы заключим ряд соглашений по данному направлению", - подытожил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/biznes-1950825274.html

https://ria.ru/20230502/rudnevo-1869070763.html

https://ria.ru/20240527/remont-1948593013.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950752091.html

челябинская область

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, челябинская область, челябинск, алексей текслер