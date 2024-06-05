https://ria.ru/20240605/teatr-1950188580.html

Московский театр Эстрады

Московский театр Эстрады - РИА Новости, 05.06.2024

Московский театр Эстрады

Московский театр Эстрады – государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:11

2024-06-05T03:11

2024-06-05T03:11

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геннадий хазанов

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евгений петросян

московский государственный театр эстрады

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Московский театр Эстрады – государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы. Театр был открыт 5 июня 1954 года в доме 1/29 на площади Маяковского (ныне – Триумфальная площадь), где ранее располагались ресторан "Алькадар" и Театр сатиры, по инициативе группы артистов во главе с Николаем Смирновым-Сокольским.Постоянной труппы в театре не было – актеров для программ набирали при помощи Всероссийского гастрольно-концертного объединения, а также приглашали из соседних республик.С первых дней работы театра при нем существовал собственный оркестр, созданный музыкантом и композитором Николаем Минхом. Нередко в театре выступал Государственный эстрадный оркестр Леонида Утесова, сыгравший большую роль в становлении советской музыкальной эстрады – для того времени его постановки были уникальны и включали песни, миниатюры, акробатические и хореографические номера.В феврале 1961 года Театр Эстрады переехал на Берсеневскую набережную – в исторический комплекс "Дом на набережной", возведенный в 1928-1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана. К этому времени кроме помещений на набережной, театр имел два летних – в саду "Эрмитаж" и в Саду имени Баумана. После переезда сезон открылся программой "Приглашаем на новоселье", которую вели конферансье Борис Брунов и Эмиль Радов. В числе участников были Клавдия Шульженко, Рина Зеленая, Николай Рыкунин. В репертуаре были сатирические спектакли и выступления эстрадных артистов.В 1961 году руководителем театра стал оперный и эстрадный режиссер Иоаким Шароев, а в 1964 году – Павел Васильев. В эти годы в театре выступали известные артисты Юрий Тимошенко и Ефим Березин, Рашид Бейбутов, Арутюн Акопян, Изабелла Юрьева, Марк Бернес, Сергей Захаров и другие, организовывались оркестровые концерты под управлением Олега Лундстрема, Бориса Ренского, Эдди Рознера, зародился знаменитый актерский дуэт Марии Мироновой и Александра Менакера.На сцене Театра Эстрады стали появляться спектакли режиссеров Бориса Левинсона, Павла Хомского, Александра Ширвиндта, Марка Розовского, начали выступать молодые актеры – Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Евгений Петросян. В театр пришли Роман Виктюк, Евгений Лазарев. Ежегодно в Москву на гастроли приезжал Ленинградский театр миниатюр под руководством Аркадия Райкина (ныне – Театр эстрады имени Аркадия Райкина), спектакли которого показывали на летней площадке в саду "Эрмитаж".Особенно популярным театр стал при Александре Конникове, который был назначен в 1970 году на должность художественного руководителя. В театре начал развиваться разговорный жанр. Конников ставил программы чтецам, готовил молодых артистов к конкурсам. В тот период в театре начинали конферансье Лев Шимелов, Альберт Писаренков, Сергей Дитятев, ставшие известными, а также многие молодые вокалисты – Галина Ненашева, Анастасия Кочкарева и другие, состоялся первый в России концерт певицы Софии Ротару и ансамбля "Червона Рута".В 1981 году открылся цикл программы "У нас в гостях". Первым приглашенным стал композитор Раймонд Паулс. В вечере приняли участие Алла Пугачева и ансамбль "Рецитал", Яак Йоала, Ольга Пирагс, Илья Резник и другие исполнители.В 1983 году художественным руководителем театра назначили Бориса Брунова, при котором начался период расцвета заведения. Ставились спектакли по произведениям Эдварда Радзинского, Михаила Жванецкого. Устраивались сольные концерты звезд советской эстрады – Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Ларисы Долиной, авторские вечера сатириков Михаила Задорнова, Семена Альтова, Михаила Жванецкого и других. Тогда же в репертуар включили выступления известного артиста Геннадия Хазанова и запустили программы "Парад веселых мужчин", "Смешные истории в актерской курилке" при участии актеров Зиновия Гердта, Махмуда Эсамбаева, Льва Дурова и других. В серии "Эстрада – молодым" дебютировали певцы Филипп Киркоров, Александр Серов, Нани Брегвадзе, Нина Шацкая, Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Валентина Коркина и Виктор Остроухов, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлиан, Александр Песков и другие. Выступали поэты Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Роберт Рождественский, Новелла Матвеева, Юнна Мориц, композиторы Юрий Саульский, Никита Богословский, Ян Френкель и другие.К концу 1980-х годов здесь были поставлены спектакли "Три вопроса", "Круглая луна" по пьесам Виктора Коклюшкина с участием молодых артистов Ефима Шифрина и Клары Новиковой, "Птичий полет" Михаила Жванецкого в исполнении Виктора Ильченко и Романа Карцева, моноспектакль Карцева "Моя Одесса" и другие. В театре проходили зарубежные гастроли и различные фестивали с участием звезд мировой эстрады и кино: Эдит Пиаф, Мирей Матье, Марлен Дитрих, Дина Рида, Сальваторе Адамо, Марины Влади, Жака Бреля, Шарля Азнавура, Би Би Кинга, Пьера Ришара, Гленн Хьюз, Жана Татляна и многих других.В 1997 году должность художественного руководителя театра занял Геннадий Хазанов. С его приходом в театре обновился репертуар, начали ставить драматические спектакли.Много лет пользовался популярностью спектакль Леонида Трушкина "Ужин с дураком" с Геннадием Хазановым, премьера которого состоялась в 1998 году. Также на сцене театра были поставлены спектакли "Морковка для императора", "Смешанные чувства", "Все как у людей", "Спасатель".С успехом шли постановки Ефима Шифрина, Евгения Петросяна и Клары Новиковой, а также спектакли других театров ("Ленкома", "Театра Антона Чехова" и др.) по зарубежной классике и произведениям современных российских авторов (Эриха Марии Ремарка, Виктора Пелевина и др.).В 1999 году в театре появилась своя труппа из выпускников Института театрального искусства. В ее репертуар вошли спектакли для детей "Путешествие в страну Мульти-Пульти", "Отпуск Деда Мороза", "Голубая стрела", "Ваня и крокодил", "Маугли". В жанре мюзикла была поставлена сказка "Снежная Королева" по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена и пьесы Евгения Шварца, которая шла с огромным успехом.В Театре Эстрады всегда существовал принцип приглашенных артистов, который остается обязательным по настоящее время.В 2020 году в театре начались реставрационные работы, которые завершились в сентябре 2023 года. Специалисты восстановили историческую планировку и ценные предметы интерьера, полностью заменили инженерные коммуникации, сценическое оборудование и пр. В настоящее время на сцене Театра Эстрады можно увидеть спектакли "Формула любви" по мотивам знаменитого киносценария Григория Горина, "Сирена и Виктория" с Татьяной Кравченко и Олесей Железняк, "Свободная пара" с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым, "Наедине" Никиты Кобелева с Викторией Исаковой, моноспектакль "Научи меня жить" в исполнении и постановке Максима Аверина, "Другая жизнь" с Еленой Яковлевой в постановке Романа Самгина и другие. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, геннадий хазанов, михаил жванецкий, евгений петросян, московский государственный театр эстрады