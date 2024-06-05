https://ria.ru/20240605/tankisty-1950547739.html

Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 05.06.2024

Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Танкисты группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:23

2024-06-05T05:23

2024-06-05T05:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Танкисты группировки войск "Центр" сосредоточенным огнем с закрытой огневой позиции нанесли огневой удар по опорному пункту и подходящим резервам ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие поразили опорный пункт противника на дальности более 8 км. Также, танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления, которая подходила на опорный пункт. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934372301.html

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россия, вооруженные силы украины