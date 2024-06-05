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Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 05.06.2024 (обновлено: 05:35 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tankisty-1950547739.html
Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой
Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 05.06.2024
Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой
Танкисты группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:23
2024-06-05T05:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Танкисты группировки войск "Центр" сосредоточенным огнем с закрытой огневой позиции нанесли огневой удар по опорному пункту и подходящим резервам ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие поразили опорный пункт противника на дальности более 8 км. Также, танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления, которая подходила на опорный пункт. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Танкисты группировки войск "Центр" ударили по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Танкисты группировки войск "Центр" сосредоточенным огнем с закрытой огневой позиции нанесли огневой удар по опорному пункту и подходящим резервам ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой
20 марта, 05:40
В ведомстве отметили, что военнослужащие поразили опорный пункт противника на дальности более 8 км. Также, танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления, которая подходила на опорный пункт. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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