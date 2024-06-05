https://ria.ru/20240605/svo-1950695009.html
Военные следователи передали бойцам на СВО беспилотники и лекарства
Военные следователи передали бойцам на СВО беспилотники и лекарства - РИА Новости, 05.06.2024
Военные следователи передали бойцам на СВО беспилотники и лекарства
Военные следователи СК РФ в качестве гумпомощи передали разведчикам, саперам и десантникам БПЛА несколько десятков магнитометрических датчиков, а также... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:56
2024-06-05T14:56
2024-06-05T14:58
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военные следователи СК РФ в качестве гумпомощи передали разведчикам, саперам и десантникам БПЛА несколько десятков магнитометрических датчиков, а также лекарства и предметы первой необходимости, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ. "Офицеры военных следственных органов военного СУСК РФ по Восточному военному округу на собственные средства приобрели и передали военнослужащим разведывательного подразделения округа, принимающим участие в специальной военной операции, беспилотный летательный аппарат. Испытав его в деле, офицеры разведки поблагодарили военных следователей за помощь", - сказали в ведомстве. Кроме того, инженерно-саперному батальону военные следователи по Севфлоту и группа добровольных помощников участникам СВО "Zаполярье (Родительский комитет)" закупили и передали несколько десятков магнитометрических датчиков для повышения эффективности срабатывания инженерных боеприпасов. Кроме того, следователи собрали и направили в новые регионы России более 1,5 тонны продуктов питания с длительным сроком хранения для передачи их гражданскому населению. Сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Ярославскому гарнизону с общественниками направили военным в Херсонскую область лекарства, продукты питания, средства личной гигиены и предметы одежды, а также письма детей с пожеланиями скорейшей победы. "Офицеры военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону через командование бригады специального назначения воздушно-десантных войск направили бойцам предметы первой необходимости, медикаменты, а также продукты с длительным сроком хранения", - добавили в ГВСУ СК.
https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950558624.html
https://ria.ru/20231122/bespilotniki-1910953969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Военные следователи передали бойцам на СВО беспилотники и лекарства
Военные следователи передали разведчикам и десантникам на СВО лекарства и БПЛА
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военные следователи СК РФ в качестве гумпомощи передали разведчикам, саперам и десантникам БПЛА несколько десятков магнитометрических датчиков, а также лекарства и предметы первой необходимости, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ.
"Офицеры военных следственных органов военного СУСК РФ по Восточному военному округу на собственные средства приобрели и передали военнослужащим разведывательного подразделения округа, принимающим участие в специальной военной операции, беспилотный летательный аппарат. Испытав его в деле, офицеры разведки поблагодарили военных следователей за помощь", - сказали в ведомстве.
Кроме того, инженерно-саперному батальону военные следователи по Севфлоту и группа добровольных помощников участникам СВО "Zаполярье (Родительский комитет)" закупили и передали несколько десятков магнитометрических датчиков для повышения эффективности срабатывания инженерных боеприпасов. Кроме того, следователи собрали и направили в новые регионы России более 1,5 тонны продуктов питания с длительным сроком хранения для передачи их гражданскому населению.
Сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Ярославскому гарнизону с общественниками направили военным в Херсонскую область
лекарства, продукты питания, средства личной гигиены и предметы одежды, а также письма детей с пожеланиями скорейшей победы.
"Офицеры военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону через командование бригады специального назначения воздушно-десантных войск направили бойцам предметы первой необходимости, медикаменты, а также продукты с длительным сроком хранения", - добавили в ГВСУ СК.