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В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона
Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:45
2024-06-05T12:45
2024-06-05T13:56
специальная военная операция на украине
курская область
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алексей смирнов (политик)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Противник нанёс удар с помощью дрона днём в среду."В селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины – житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Кореневский район, на территории которого находится село Гордеевка, является одним из шести приграничных районов Курской области. Муниципалитет регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.
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курская область, брянская область, украина, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона
Врио главы Курской области Смирнов: водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ