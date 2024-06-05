Рейтинг@Mail.ru
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 05.06.2024 (обновлено: 13:56 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/svo-1950640789.html
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона
Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:45
2024-06-05T13:56
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
украина
алексей смирнов (политик)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Противник нанёс удар с помощью дрона днём в среду."В селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины – житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Кореневский район, на территории которого находится село Гордеевка, является одним из шести приграничных районов Курской области. Муниципалитет регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
курская область
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, брянская область, украина, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона

Врио главы Курской области Смирнов: водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Противник нанёс удар с помощью дрона днём в среду.
"В селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины – житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Кореневский район, на территории которого находится село Гордеевка, является одним из шести приграничных районов Курской области. Муниципалитет регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
Вчера, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБрянская областьУкраинаАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала