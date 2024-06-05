https://ria.ru/20240605/svo-1950640789.html

В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона

В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024

В Курской области водитель грузовика получил ранение при атаке дрона

Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:45

2024-06-05T12:45

2024-06-05T13:56

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

украина

алексей смирнов (политик)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Противник нанёс удар с помощью дрона днём в среду."В селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины – житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Кореневский район, на территории которого находится село Гордеевка, является одним из шести приграничных районов Курской области. Муниципалитет регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

курская область

брянская область

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курская область, брянская область, украина, алексей смирнов (политик) , происшествия