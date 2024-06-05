https://ria.ru/20240605/sud-1950723385.html

Дипломаты посольства США в Москве прибыли во Владивосток на суд Блэка

Дипломаты посольства США в Москве прибыли во Владивосток на суд Блэка - РИА Новости, 05.06.2024

Дипломаты посольства США в Москве прибыли во Владивосток на суд Блэка

Два вице-консула посольства США в России Майкл Дарбинян и Эмма Мари Браунинг прибыли во Владивосток, чтобы поучаствовать в судебном процессе по делу об угрозе... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:21

2024-06-05T16:21

2024-06-05T16:21

южная корея

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Два вице-консула посольства США в России Майкл Дарбинян и Эмма Мари Браунинг прибыли во Владивосток, чтобы поучаствовать в судебном процессе по делу об угрозе убийством и краже, возбужденном в отношении американского солдата Гордона Блэка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Американского солдата Блэка суд во Владивостоке арестовал до 2 июля в рамках расследования дела по статье "кража". В полиции сообщали, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Она и заявила о преступлении. В полиции Приморья РИА Новости заявляли, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. Прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении Блэка по статьям "Угроза убийством" и "Кража". Отмечалось, что в результате ссоры американец "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей. Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока. Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева сообщала агентству, что суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело в отношении американца Блэка. "Два дипломата посольства США в Москве - Майкл Дарбинян и Эмма Мари Браунинг - сегодня прилетели во Владивосток, цель визита - участие в процессе,", - сообщил источник агентства. Ранее источник сообщал РИА Новости, что американец не признает вину в угрозе убийством и краже, хотя не отрицает того, что взял деньги. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://radiosputnik.ru/20220201/podmoskove-1770516605.html

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южная корея

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