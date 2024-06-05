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В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу об убийстве девушки в ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
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12:41 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/sud-1950638391.html
В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу об убийстве девушки в ЛНР
В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу об убийстве девушки в ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу об убийстве девушки в ЛНР
Южный окружной военный суд в Ростове-на- Дону перенес на 9 июля слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:41
2024-06-05T12:41
происшествия
луганская народная республика
украина
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на- Дону перенес на 9 июля слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР. "Слушание по уголовному делу в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина отложено на 10.00 мск 9 июля ", - сказал РИА Новости представитель суда. Он уточнил, что подсудимых не доставили в суд. Фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР . Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем. По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 годы девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать. Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась. Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html
https://ria.ru/20240530/pokhischenie-1949310700.html
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происшествия, луганская народная республика, украина, ростов-на-дону
Происшествия, Луганская Народная Республика, Украина, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу об убийстве девушки в ЛНР

Суд отложил слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на- Дону перенес на 9 июля слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР.
"Слушание по уголовному делу в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина отложено на 10.00 мск 9 июля ", - сказал РИА Новости представитель суда. Он уточнил, что подсудимых не доставили в суд.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей
10 ноября 2023, 19:25
Фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР . Там, по версии следствия, между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошел конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации вблизи села Петровка в ЛНР, причем другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем.
По словам источника, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 годы девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у нее есть татуировки с украинской символикой, заявил подчиненным, что привез украинскую разведчицу. Девушку завели в солдатскую баню, где, по версии следствия, он около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню зашел другой военнослужащий, который, предположительно, по его указанию дважды ударил потерпевшую, не желая ее убивать.
Следствие полагает, что позже в баню зашел другой обвиняемый, который, предположительно, ударил девушку ножом в сердце, отчего она скончалась.
Кроме того, по словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от нее гранату.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Суд в Ростове-на-Дону назначил слушание по делу о похищении девушки в ЛНР
30 мая, 11:51
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРостов-на-Дону
 
 
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