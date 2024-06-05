В Приморье будут судить экс-главу учреждения, ведающего научным флотом
Экс-глава "НацОНИФ" пойдет под суд в Приморье за злоупотребление полномочиями
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности директора ФГБУ "Национальный оператор научно-исследовательского флота" ("НацОНИФ") Алексей Мельников предстанет перед судом за номинальное увеличение сроков морской экспедиции на Дальнем Востоке, чтобы завысить исполнение плана госпрограммы, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. директора ФГБУ НО "НацОНИФ" Алексея Мельникова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2022 по февраль 2023 года обвиняемый увеличил проведение научной экспедиции научно-исследовательского судна "Академик Опарин" на шесть судосуток общей стоимостью более 7,9 миллиона рублей. При этом фактически время экспедиции не продлевалось. Это позволило фигуранту завысить исполнение плана госпрограммы до 90%. По данным СУСК, остаток неизрасходованных средств субсидии в 41 миллион рублей он оставил на предприятии и распорядился ими. За успешное исполнение программы Мельников получил премию в 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На два нежилых помещения фигуранта наложен арест.
Дело возбуждено по материалам региональных прокуратуры и УФСБ России.