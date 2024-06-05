https://ria.ru/20240605/stend-1950605290.html

Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал

Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал - РИА Новости, 05.06.2024

Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал

Кировская область презентует промышленный и инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:23

2024-06-05T11:23

2024-06-05T11:23

кировская область

экономика

технологии

кировская область

киров

россия

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Кировская область презентует промышленный и инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона. "Кировская область в год 650-летия своей столицы – города Кирова – на крупнейшем экономическом форуме впервые развернула единый региональный стенд. Такую задачу поставил губернатор Кировской области Александр Соколов", - говорится в сообщении. Гостей стенда хлебом-солью встречает знаменитая дымковская барыня. На большом светодиодном экране транслируются ролики, демонстрирующие производственный, инвестиционный, туристический потенциал региона. На стенде для посетителей представлена инсталляция "Промышленность", где отражены достижения и перспективы Кировской области в сферах станкостроения, лесопереработки и домостроения, производства мебели, обуви, игрушек, медицинских препаратов и пищевой промышленности. Свой потенциал презентуют около 30 вятских компаний. "Губернатор Кировской области, который принимает участие в ПМЭФ, отводит особое значение позиционированию региона на форуме. В графике главы региона – участие в панельных сессиях, дискуссиях по темам кадровой и социальной политики, создания условий для молодежи, технологического лидерства и внедрения инноваций, более 20 встреч с руководителями крупнейших российских промышленных и инвестиционных компаний, главами других субъектов РФ", - отмечается в сообщении. Планируется, что Кировская область по итогам форума заключит свыше 20 соглашений, направленных на развитие и обновление экономики, промышленности, социальной сферы. "В год 650-летия Кирова используем все возможности, чтобы раскрыть потенциал региона на всероссийском уровне. В прошлом году на ПМЭФ мы открывали для себя Россию: после введения санкций мы обратили серьезное внимание на внутренние резервы. В этом году деловая программа погружает нас в тонкости технологического суверенитета. Ключевые вопросы – обновление инфраструктуры и выстраивание новых транспортных коридоров для экспорта продукции. И программа работы делегации Кировской области - тому подтверждение", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240531/vystavka-1949734890.html

https://ria.ru/20240518/turizm-1946900620.html

https://ria.ru/20240601/flagi-1949897612.html

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экономика, технологии, кировская область, киров, россия, александр соколов