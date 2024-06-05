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Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал - РИА Новости, 05.06.2024
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Кировская область
Кировская область
 
11:23 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/stend-1950605290.html
Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал
Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал - РИА Новости, 05.06.2024
Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал
Кировская область презентует промышленный и инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:23
2024-06-05T11:23
кировская область
экономика
технологии
кировская область
киров
россия
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Кировская область презентует промышленный и инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона. "Кировская область в год 650-летия своей столицы – города Кирова – на крупнейшем экономическом форуме впервые развернула единый региональный стенд. Такую задачу поставил губернатор Кировской области Александр Соколов", - говорится в сообщении. Гостей стенда хлебом-солью встречает знаменитая дымковская барыня. На большом светодиодном экране транслируются ролики, демонстрирующие производственный, инвестиционный, туристический потенциал региона. На стенде для посетителей представлена инсталляция "Промышленность", где отражены достижения и перспективы Кировской области в сферах станкостроения, лесопереработки и домостроения, производства мебели, обуви, игрушек, медицинских препаратов и пищевой промышленности. Свой потенциал презентуют около 30 вятских компаний. "Губернатор Кировской области, который принимает участие в ПМЭФ, отводит особое значение позиционированию региона на форуме. В графике главы региона – участие в панельных сессиях, дискуссиях по темам кадровой и социальной политики, создания условий для молодежи, технологического лидерства и внедрения инноваций, более 20 встреч с руководителями крупнейших российских промышленных и инвестиционных компаний, главами других субъектов РФ", - отмечается в сообщении. Планируется, что Кировская область по итогам форума заключит свыше 20 соглашений, направленных на развитие и обновление экономики, промышленности, социальной сферы. "В год 650-летия Кирова используем все возможности, чтобы раскрыть потенциал региона на всероссийском уровне. В прошлом году на ПМЭФ мы открывали для себя Россию: после введения санкций мы обратили серьезное внимание на внутренние резервы. В этом году деловая программа погружает нас в тонкости технологического суверенитета. Ключевые вопросы – обновление инфраструктуры и выстраивание новых транспортных коридоров для экспорта продукции. И программа работы делегации Кировской области - тому подтверждение", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, технологии, кировская область, киров, россия, александр соколов
Кировская область, Экономика, Технологии, Кировская область, Киров, Россия, Александр Соколов

Кировская область на ПМЭФ презентует свой промышленный потенциал

© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиРегиональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме
Региональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Региональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Кировская область презентует промышленный и инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Кировская область в год 650-летия своей столицы – города Кирова – на крупнейшем экономическом форуме впервые развернула единый региональный стенд. Такую задачу поставил губернатор Кировской области Александр Соколов", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиРегиональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме
Региональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме
Региональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
1 из 2
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиДелегация Кировской области возле регионального стенда на Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Кировской области возле регионального стенда на Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Кировской области возле регионального стенда на Петербургском международном экономическом форуме
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
2 из 2
Региональный стенд Кировской области на Петербургском международном экономическом форуме
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
1 из 2
Делегация Кировской области возле регионального стенда на Петербургском международном экономическом форуме
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
2 из 2
Гостей стенда хлебом-солью встречает знаменитая дымковская барыня. На большом светодиодном экране транслируются ролики, демонстрирующие производственный, инвестиционный, туристический потенциал региона.
На стенде для посетителей представлена инсталляция "Промышленность", где отражены достижения и перспективы Кировской области в сферах станкостроения, лесопереработки и домостроения, производства мебели, обуви, игрушек, медицинских препаратов и пищевой промышленности. Свой потенциал презентуют около 30 вятских компаний.
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"Губернатор Кировской области, который принимает участие в ПМЭФ, отводит особое значение позиционированию региона на форуме. В графике главы региона – участие в панельных сессиях, дискуссиях по темам кадровой и социальной политики, создания условий для молодежи, технологического лидерства и внедрения инноваций, более 20 встреч с руководителями крупнейших российских промышленных и инвестиционных компаний, главами других субъектов РФ", - отмечается в сообщении.
Планируется, что Кировская область по итогам форума заключит свыше 20 соглашений, направленных на развитие и обновление экономики, промышленности, социальной сферы.
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"В год 650-летия Кирова используем все возможности, чтобы раскрыть потенциал региона на всероссийском уровне. В прошлом году на ПМЭФ мы открывали для себя Россию: после введения санкций мы обратили серьезное внимание на внутренние резервы. В этом году деловая программа погружает нас в тонкости технологического суверенитета. Ключевые вопросы – обновление инфраструктуры и выстраивание новых транспортных коридоров для экспорта продукции. И программа работы делегации Кировской области - тому подтверждение", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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