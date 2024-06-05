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Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 05.06.2024
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13:17 05.06.2024 (обновлено: 13:32 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950656119.html
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 05.06.2024
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожила до 360 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:17
2024-06-05T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожила до 360 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" и четыре 122 мм гаубицы Д-30, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Новоселовка Первая, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" и четыре 122 мм гаубицы Д-30, сообщило Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка войск "Центр" отразила пять контратак

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожила до 360 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" и четыре 122 мм гаубицы Д-30, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Новоселовка Первая, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" и четыре 122 мм гаубицы Д-30, сообщило Минобороны РФ.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 06:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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