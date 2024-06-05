https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950550662.html

Военный рассказал о ловушках и укреплениях ВСУ на Купянском направлении

Военный рассказал о ловушках и укреплениях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.06.2024

Военный рассказал о ловушках и укреплениях ВСУ на Купянском направлении

Ряд самодельных ухищрений и ловушек, в том числе с кольями и ножами, а также подземные укрепрайоны используют украинские военные для того, чтобы противостоять... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:33

2024-06-05T06:33

2024-06-05T06:54

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 июн - РИА Новости. Ряд самодельных ухищрений и ловушек, в том числе с кольями и ножами, а также подземные укрепрайоны используют украинские военные для того, чтобы противостоять продвижению сил РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии российской группировки сил "Запад" с позывным "Таракан". "В плане обороны они используют множество ухищрений, допустим... бывали моменты, когда мы первый раз сталкивались… Они роют ямы неглубокие, прям небольшие. Ну и снизу там колья или ножи, что-то ставят и прикрывают это все это... "Лисья нора", как у нас там принято, это для укрытия бойца в связи с минометным обстрелом, либо FPV-дронами, у них из "лисьих нор" вылезает не один человек, а по шесть", - рассказал "Таракан". Он сравнил эти ухищрения с приемами партизан в различных конфликтах и уточнил, что в начале спецоперации с такими приемами ВСУ они не сталкивались. "Они просто делают вход и там уже себе - подземный город, комнаты, квартиры и так далее. Это большую часть вот сейчас мы встретили", - рассказал "Таракан". По его словам, также ВСУ делают заминированные деревянные калитки-обманки в окопах. "Вот так называемая калитка. То есть в траншее просто поставлена калитка, первый раз встретили, и красным баллончиком там какая-то точка, либо крестик, за данной клеткой находится тротил или динамит, наметили, что-то такое. Автоматически ты стреляешь, ты уже понимаешь - цель, и бывает так, что взрывается", - рассказал собеседник агентства. По его словам, противник очень часто минирует опорные пункты и при отходе с позиций. МО РФ 4 июня сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

https://ria.ru/20240331/drony-1936914440.html

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харьковская область

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины